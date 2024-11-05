DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,49 -0,28%
ALTIN
3.021,85 0,01%
BITCOIN
2.365.443,25 -2,14%

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapıldı, 58 takım mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:03
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile çeşitli kulüp temsilcileri katılım sağladı.

Mücadele Edecek Takımlar

Bu turda, 3. eleme turunu geçerek bir üst tura çıkan 35 takımın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den ise 9’ar takım olmak üzere toplamda 58 takım yer alacak.

Maç Tarihleri

Müsabakalar, tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Eşleşmeler

İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri:

  • Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
  • Çaykur Rizespor - Silivrispor
  • Gaziantep FK - Batman Petrolspor
  • Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
  • Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
  • Karşıyaka - MKE Ankaragücü
  • Samsunspor - 52 Orduspor
  • Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
  • Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
  • Çorluspor 1947 - Manisa FK
  • Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221
  • Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor
  • Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
  • Tümosan Konyaspor - Kepezspor
  • Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
  • Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor
  • Menemen FK - Çimentaş Elazığspor
  • Fatih Karagümrük - Sarıyer
  • İskenderunspor - Tire 2021 FK
  • Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
  • Karaman FK - Esenler Erokspor
  • Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor
  • 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
  • Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
  • Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
  • Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
  • Bursaspor - Artı Değer Vanspor FK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emirhan Bulut'un Hedefi İlk 100
2
Depremzededen Balkan Şampiyonası'na: Merve Fahlioğulları Madalya Peşinde
3
A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya Maçı Öncesi Destek Çağrısı
4
Bosna Hersek'ten Dzeko ve Hajradinovic'e Milli Davet
5
Mehmet Sadık Vefa Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Oldu
6
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi Hedefi
7
Sivasspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek