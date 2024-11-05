Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile çeşitli kulüp temsilcileri katılım sağladı.
Mücadele Edecek Takımlar
Bu turda, 3. eleme turunu geçerek bir üst tura çıkan 35 takımın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den ise 9’ar takım olmak üzere toplamda 58 takım yer alacak.
Maç Tarihleri
Müsabakalar, tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihleri arasında oynanacak.
Eşleşmeler
İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri:
- Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
- Çaykur Rizespor - Silivrispor
- Gaziantep FK - Batman Petrolspor
- Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
- Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
- Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
- Karşıyaka - MKE Ankaragücü
- Samsunspor - 52 Orduspor
- Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
- Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
- Çorluspor 1947 - Manisa FK
- Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221
- Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor
- Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
- Tümosan Konyaspor - Kepezspor
- Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
- Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor
- Menemen FK - Çimentaş Elazığspor
- Fatih Karagümrük - Sarıyer
- İskenderunspor - Tire 2021 FK
- Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
- Karaman FK - Esenler Erokspor
- Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor
- 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
- Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
- Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
- Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
- Bursaspor - Artı Değer Vanspor FK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.