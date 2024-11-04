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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yarın saat 14.00'te yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:18
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Çekimi Heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunun kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan bilgilere göre, kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak. Kura çekimine TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kura Çekimine Katılacak Ekipler

Kupanın bu aşamasında, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den toplam 58 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalarda, galip gelen ekipler 5. eleme turuna yükselme hakkı elde edecek.

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