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100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Şok Market'in 3 Ağustos 2024 tarihli aktüel ürünler listesi, hem teknoloji severler hem de ev dekorasyonunu yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:59
100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Dyson ve Roidmi gibi popüler markaların sınırlı stoklarla sunulan ürünlerinden, kahverengi ve antrasit tonlarındaki şık mobilyalara kadar birçok seçenek Şok Market raflarında yerini alıyor.

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Şok Market, teknolojiseverler için cazip fırsatlar sunuyor. Ünlü elektrikli süpürge markası Dyson’ın V15 Submarine modeli, yalnızca 75 adet stokla 30.999 TL’den satışa çıkacak. Bu model, üstün performans ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Alternatif olarak, Roidmi markasının üç farklı modeli de raflarda yerini alacak. X20 modeli 9.599 TL, S2 modeli 7.999 TL ve X30 modeli ise 11.499 TL fiyat etiketleriyle sunulacak. Bu modeller, yüksek emiş gücü ve gelişmiş filtreleme sistemleriyle öne çıkıyor.

 

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Ev dekorasyonuna ilgi duyanlar için Şok Market’in sunduğu mobilya ürünleri oldukça cazip. Peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla sunulan bu ürünler arasında kahverengi tonlarda şık koltuklar ve kullanışlı masalar yer alıyor. Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL, Mayısa Rattan Desen Koltuk ise 449 TL’den satışa sunulacak. Bu koltuklar, özellikle balkon ve bahçe kullanımı için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

 

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u kampanya dahilinde, çeşitli temel gıda ve kişisel bakım ürünlerinde indirimler sunuluyor. Öne çıkan ürünler arasında 85 TL fiyatıyla Lipton Altın Harman Demlik Poşet 100’lü paket yer alıyor. Ayrıca, gül, lavanta ve Akdeniz esintisi seçenekleri bulunan Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre, 60 TL fiyatıyla sunulacak. Atıştırmalık severler için ise Ülker Rulokat 170 gr, 32 TL fiyatıyla raflarda olacak.

 

3 ağustos

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