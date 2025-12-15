2025 Üç Aylar Başladı: Regaib Kandili ve Recep Tarihleri (Diyanet)

2025 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Tarihleri Netleştirdi

Müslüman aleminin beklediği mübarek zaman dilimi için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi tarihlerini açıkladı. Üç ayların başlangıcı, kandil geceleri ve Ramazan dönemine ilişkin resmi takvim haberimizde.

2025-2026 Üç Aylar Başlangıç Tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre; 2025 yılı Üç Aylar başlangıcı 21 Aralık 2025 tarihine denk gelmektedir. Bu tarih aynı zamanda Recep ayının ilk günü olarak kaydedilmiştir.

Regaib Kandili Ne Zaman?

Üç aylara manevi bir başlangıç yapan ilk kandil olan Regaib Kandili, Recep ayının ilk perşembesinin cumaya bağlanan gecesi olarak idrak edilir. Bu yıl 25 Aralık 2025 tarihinde kutlanacaktır.

Üç Ayların Önemi

Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) duasıyla karşılanan bu aylar, Müslümanlar için arınma ve ibadet fırsatı sunar. Kandil geceleriyle nurlanan bu dönem, daha sonra Şaban ve Ramazan ile devam ederek manevi bir yolculuğa dönüşür.

2026 Şaban ve Ramazan Tarihleri

Recep ayının ardından gelen Şaban ayı, Diyanet takvimine göre 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacaktır. Berat Kandili ise 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecektir.

Ramazan-ı Şerif için ilk sahur 18 Şubat 2026 Çarşamba gecesi kılınacak; 19 Şubat 2026 Perşembe günü Ramazan ayının birinci günü olarak kayıtlara geçecektir. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi ise 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi aranacaktır.

Ramazan Bayramı ve Tatil Düzenlemesi

2026 yılı Ramazan Bayramı takvimi çalışanlara kolaylık sağlayacak şekilde şekillendi. Takvimde öne çıkan tarihler şunlardır:

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler, Şaban ve Ramazan aylarında idrak edilecek ibadet ve kandil gecelerine çevrildi. Diyanet takvimiyle açıklanan bu tarihler, vatandaşların manevi hazırlık ve tatil planları için belirleyici olacaktır.