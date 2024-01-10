15-21 Ocak Akrep burcu yorumu: Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması Akrep burcunu nasıl etkileyecek?

Duygu Demir: 15-21 Ocak burç yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Akrepler için 21 Ocak'a kadar sürecek dönem

Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sizlere 21 Ocak'a kadar devam edecek olan dönemi blok halinde aktaracağım. Çünkü bu dönemde çok önemli ve etkili bir geçiş yaşayacaksınız. Plüton, Oğlak burcundan ayrılıyor. Bu geçişi geçen sene kış aylarında da deneyimledik. Ama bu son değil, bu yılın sonunda tekrar geri gelecek. Fakat bu dönem, en kritik ve dönüştürücü evrelerden biri olacak.

Plüton'un Oğlak Burcundan Ayrılması

Plüton'un Oğlak burcundan ayrılması, hayata bakışınızı, kararlarınızı ve fikirlerinizi değiştirecek bir süreç başlatıyor. Artık bazı düşünce kalıplarından, isteklerden ve fikirlerden kurtulabilirsiniz. Bu, bakış açınızın çok değişeceği anlamına geliyor. İletişim odaklı projelerde, eğitim almak veya vermek gibi konularda da bazı şeyleri farklı yapabilir veya değiştirebilirsiniz. Yani aldığınız eğitimler, fikirler, bunlarla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Bir diğer etki de yakınlarınız, akrabalarınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizle olan ilişkilerinizde olacak. Bazılarını eskisi kadar yakın hissetmeyebilirsiniz. Hayatlarındaki zorluklara tanık olabilirsiniz. Güç savaşlarına girmiş ilişkilerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Yani yakınlarınızla olan ilişkilerinizde de bırakmanız gereken bazı temalar olacak.

Teknolojik aletlere ve kendinizi ifade etmenize dikkat

Bu dönemde teknolojik aletlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Çünkü bu dönemlerde bunlar çok pahalı şeyler. Ayrıca kazalara karşı da dikkatli olmalısınız. Özellikle 19-20 Ocak tarihlerinde Mars'ın etkisiyle sert enerjiler olabilir. Bir de kendinizi doğru ifade etmek, doğru kelimelerle ve doğru şekilde konuşmak çok önemli olacak. Bu süreçte 11 Ocak civarında büyük kararlar alabilirsiniz. Oğlak burcunda yeniay olacak. Bu yeniay, Plüton'un ayrılmasından hemen önce gerçekleşecek. Bu kararlar, günlük hayatınızın akışını değiştirecek. Korktuğunuz, kaygılandığınız, bazı ilişkileri sürdürmek için frenlediğiniz birçok şeyi geride bırakabilirsiniz. Günlük hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu geçişle beraber kariyer planlaması da yapabilirsiniz. Bu geçişin finansal anlamda çok sert bir etkisi yok. Ama yeniayın size verdiği enerjiyle, hayatınızı iyileştirecek, bazı atılımlar yapacak, bazı kararlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Yani bakış açınız, hayatınız, ilişkileriniz değişiyor. Özellikle bakış açınızın ve kendinizi ifade etmenizin değişmesi, ilişkilerinizi de olumlu yönde etkileyebilir. Sevgili akrep burçları, bu dönemi iyi değerlendirin.