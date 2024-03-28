Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda

Türkiye'de artan enflasyonun et fiyatlarına etkisi sürerken Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatif Piyasası arasında imzalanan protokolle birlikte vatandaşları sevindiren bir gelişme yaşandı. Tarım Kredi Kooperatifi zincirinin etlerin fiyatlarında beklenen indirimi yaparak tüketicilere daha da düşük fiyatlarla sağladığı açıklandı.

Bu protokol kapsamında paketlenmiş kıyma ile kuşbaşı etlerin tarım kredi raflarında daha düşük fiyatlarla satılması bekleniyor. Bu tedbirle, et tüketimi konusunda ekonomik imkanları sınırlı olan vatandaşların bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.





Tarım Kredi Kooperatifi'nde 2024 yılı itibarıyla satılan et fiyatları şöyle;

Kırmızı Et Fiyatları:

Kıyma (400 gram): 138,90 TL

Maret soslu hazır döner dana eti (200 gram): 89,90 TL

Konet hazır döner dana eti (250 gram): 79,90 TL

Kuşbaşı et (1 kg): 384,75 TL

Tabak kuşbaşı (1 kg): 425,00 TL

Antrikot dana (1 kg): 575,90 TL

Kuzu eti (1 kg): 429,00 TL

Beyaz Et Fiyatları:

Bakpiliç fileto (1 kg): 149,90 TL

Bakpiliç derili but (200 gram pirzola): 89,90 TL

2024 yılı içerisinde et fiyatlarında yaşanan ekonomik değişimler nedeniyle aşağıdaki fiyat aralıkları piyasada olacaktır.

Dana kıyma: 450 TL - 500 TL/kg

Dana antrikot: 600 TL - 700 TL/kg

Dana bonfile: 700 TL - 800 TL/kg

Kuzu kol: 400 TL - 450 TL/kg

Kuzu but: 500 TL - 550 TL/kg

Tavuk göğsü: 150 TL - 170 TL/kg

Tavuk budu: 120 TL - 140 TL/kg

Tarım Kredi Kooperatifi'nin hamlesiyle ülkenin et talebinin daha ucuza karşılanması amaçlanıyor.