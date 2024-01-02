2024’te Balık burcunu nelerin beklediğini biliyor musunuz? İşte cevabı

Sevgili Balıklar, 2024 size içsel bir keşif yolculuğu vaat ediyor!

Plüton'un etkisiyle geçmiş izler siliniyor, yenileri için yer açılıyor.

Fark ettiğiniz her detay, sizi daha güçlü ve bilinçli bir yönetime taşıyacak. Satürn'ün burcunuzdaki ilerleyişi, size destek olurken yapıcı olmayı unutmayın. Yılın ilk ayları yoğun geçebilir, içsel dönüşümünüzü dışarı yansıtmak için farkındalığınızı artırın. Mars'ın burcunuzdaki geçişi, Mart, Nisan, Mayıs aylarında değişiminizi hızlandırabilir. Ekonomik beklentilerinizi gözden geçirin, bireysel özgürlüğünüzü ön planda tutun.

Jüpiter'in İkizler geçişi, ev ve yerleşimle ilgili önemli fırsatlar getirebilir. İçsel dengenizi sağlamak adına yaz aylarını kullanın. Neptün ve Satürn'ün geri hareketi, içsel dönüşümünüzde sizi destekleyecek. Ay Düğümleri'nin değişimi, ilişkilerinizde ve hedeflerinizde bir denge kurma fırsatı sunuyor. Sonbaharda, Ay Tutulması ile kontrolü ele alın ve sınırlarınızı belirleyin. Yıl sonunda, Akrep ve Yay burcundaki geçişler, duruşunuzu güçlendirecek. Heyecan verici yolculuğunuzun tadını çıkarın!