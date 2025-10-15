Mersin'de 2. Akdeniz Bienali Başladı

Çukurova Çağdaş Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 2. Akdeniz Bienali, Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri'nde müzik dinletisiyle açıldı; yarın sergi açılışları yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 20:16
Mersin'de 2. Akdeniz Bienali Başladı

Mersin'de 2. Akdeniz Bienali Açıldı

Çukurova Çağdaş Sanat Vakfı'nın organizasyonuyla Tarsus'ta sanat hareketi başladı

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 2. Akdeniz Bienalinin Mersin ayağı, Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri'nde gerçekleşen bir müzik dinletisiyle sanatseverlerin katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılışta bienali iki yılda bölgeye kabul ettirmenin önemli bir başarı olduğunu vurguladı ve kentin sanat potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti. Seçer, "Hep beraber bu ülke ve toplum için her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, bienalin genelde Akdeniz'in, özelde ise Tarsus'un kültürel mirasına ışık tutacağını belirtti ve "Deneyimli ve genç birçok sanatçımız bu kapsamda etkinlik gerçekleştirecektir. Katılım gösteren, katkı sunan kıymetli sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise bienalde Akdeniz'in çok sesli kültürünün yeniden yorumlanacağına dikkat çekti.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman, bienale katılımın giderek arttığını belirterek etkinliğe ilerleyen günlerde yeni renkler ve anlamlar yükleyeceklerini söyledi.

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ise çıtayı yüksek koyduklarını ve bienale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Türkdoğan, "Bu bizim için çok değerli. Bunun değerini eğitim gibi sonuçlarını hemen görmeyeceğiz ama uzun vadede bu şehrin bir bienalinin olmasının ne kadar önem arz ettiğini göreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sanatseverler, Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri'nde sergilenen eserleri inceledi.

Not: Bienal kapsamında yarın Mersin'de sergi açılışları yapılacak.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali"nin...

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali"nin Mersin'deki etkinlikleri başladı. Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmelerinde icra edilen bienalde sanatseverler sergi gezdi.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "2. Akdeniz Bienali"nin...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyüleyici güzelliğe sahip kadınlar bu burçlardan çıkıyor! En güzel 5 burç açıklandı
2
Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…
3
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali: "O Da Bir Şey Mi" En İyi Film Seçildi
4
Erzincan'da Terzibaba Külliyesi Hizmete Açıldı — Diyanet İhtisas Merkezi
5
70 Yıllık Evlilikte Nikah Tazeleme: Depremzede Çiftin Duygu Dolu Anı
6
8. Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri Coşkuyla Başladı
7
2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor