Mersin'de 2. Akdeniz Bienali Başladı

Mersin'de 2. Akdeniz Bienali Açıldı

Çukurova Çağdaş Sanat Vakfı'nın organizasyonuyla Tarsus'ta sanat hareketi başladı

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 2. Akdeniz Bienalinin Mersin ayağı, Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri'nde gerçekleşen bir müzik dinletisiyle sanatseverlerin katılımıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, açılışta bienali iki yılda bölgeye kabul ettirmenin önemli bir başarı olduğunu vurguladı ve kentin sanat potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti. Seçer, "Hep beraber bu ülke ve toplum için her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, bienalin genelde Akdeniz'in, özelde ise Tarsus'un kültürel mirasına ışık tutacağını belirtti ve "Deneyimli ve genç birçok sanatçımız bu kapsamda etkinlik gerçekleştirecektir. Katılım gösteren, katkı sunan kıymetli sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise bienalde Akdeniz'in çok sesli kültürünün yeniden yorumlanacağına dikkat çekti.

Çukurova Çağdaş Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Kahraman, bienale katılımın giderek arttığını belirterek etkinliğe ilerleyen günlerde yeni renkler ve anlamlar yükleyeceklerini söyledi.

Bienal Direktörü Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ise çıtayı yüksek koyduklarını ve bienale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Türkdoğan, "Bu bizim için çok değerli. Bunun değerini eğitim gibi sonuçlarını hemen görmeyeceğiz ama uzun vadede bu şehrin bir bienalinin olmasının ne kadar önem arz ettiğini göreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sanatseverler, Mersin Tarsus Çukurova Sanayi İşletmeleri'nde sergilenen eserleri inceledi.

Not: Bienal kapsamında yarın Mersin'de sergi açılışları yapılacak.

