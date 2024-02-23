24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BAŞAK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BAŞAK'' burcu yorumu

Başak ve ay burcu başaklar için dolunay etkisi

Bu dolunay sizin için çok önemli. Hayatınızla ilgili büyük kararlar almanız, önemli adımlar atmanız, bazı şeyleri bitirmeniz veya tamamlamanız gerekebilir. Bu evlilik, iş, alışkanlık gibi herhangi bir konu olabilir. Bu dolunayda hayatınızda bir şeyleri geride bırakıp yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu dolunayın size olumlu etkileri de olacak. Mucizevi olaylar yaşayabilir, hayallerinizi gerçekleştirebilir, hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz.

Sosyal çevreniz genişleyecek

Bu dolunayda sosyal ilişkileriniz de artacak. Yeni arkadaşlar edinebilir, yeni gruplara katılabilir, yeni ortamlarda bulunabilirsiniz. Bu size faydalı olacak. Ancak sosyal çevrenizdeki iletişiminize de dikkat etmeniz gerekiyor. Olumsuz sözler, eleştiriler, yargılamalar arkadaşlıklarınızı veya grup içi ilişkilerinizi zedeleyebilir. Bu yüzden bu alanda dengeyi sağlamanız önemli.

Mucizevi güzellikler sizi bekliyor

Söylediğim gibi bu dolunayda mucizevi güzellikler yaşayabilirsiniz. Bu arada teknolojiyi de takip etmenizi tavsiye ederim. Özellikle iş hayatınızda yeni gelişmelere ayak uydurmanız gerekiyorsa, bununla ilgili eğitimler almanız size çok yararlı olacaktır. "Arzu ettiğim tüm hedeflerime kolaylıkla ulaşıyorum, mucizevi güzellikler yaşıyorum, hayatımı muhteşem bir şekilde planlıyorum ve herkesle uyumlu iletişimler içerisindeyim" şeklinde bir olumlu düşünce yapabilirsiniz. Ya da ''Ya Azim'' esmasını 1020 kere zikrederek dolunayın enerjisinden faydalanabilirsiniz.