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Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Ankara'da emekli maaşları için çalışmalar başlarken, asgari ücret zammı emeklilerin beklediği artışın habercisi oldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:05
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Asgari Ücret Zamları Ardından Emeklilere Müjdeli Haber

Asgari ücret zammı çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte, gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Ankara kulislerinden gelen bilgiler, emekliler için çifte müjdeyi doğurabilecek gelişmelere işaret ediyor. Hükümetin, asgari ücrete yapılacak zammın emekli maaşlarına da önemli ölçüde yansıyacağını belirtmesi umutları artırdı.

Emekli Maaş Zamlarında Asgari Ücretin Etkisi

Emekli maaşları ve memur maaşları, genellikle enflasyon oranları ve toplu sözleşme şartlarına göre belirleniyor. Ancak, asgari ücret zammı bu hesaplamalarda kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, asgari ücretin sosyal yardımlar ve maliyet hesaplamalarında temel ölçüt olduğunu vurgularken, yapılacak olası bir zamın emekli maaşlarında da hissedilir bir artış sağlayabileceğini ifade ediyor. Son beş yılda asgari ücret ve emekli maaş artış oranlarının yakın seyretmesi de bu bağı güçlendiriyor.

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Emekli Maaş Artışı Ne Zaman Açıklanacak?

2024 yılının son beş ayında enflasyon oranı %14,57 olarak duyurulmuştu. Aralık ayının enflasyon verilerinin de eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yaklaşık %15-17 civarında bir artış öngörülüyor. Öte yandan, memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının devreye girmesiyle %12-14 arasında bir artış bekleniyor.

Emeklilere Refah Payı Zammı Olacak mı?

Emeklilerin merakla beklediği konulardan biri de refah payı artışı. Enflasyon farkının yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren bu ek ödeme, emeklilerin alım gücünü artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Yılın ikinci yarısının toplam enflasyonu ile birlikte refah payı zammının Ocak ayında uygulamaya alınması öngörülüyor.

Son Beş Yılda Asgari Ücret ve Emekli Maaş Artışları

Son beş yılda asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artış oranları incelendiğinde, bu iki alandaki değişimlerin birbirine yakın seyrettiği görülüyor. 2022'de asgari ücrete %100, emekli maaşlarına ise %78,60 oranında zam yapılmıştı. 2023'te asgari ücret %107 artarken, emekli maaşları %62,50 oranında artmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise asgari ücret %49 artarken, emekli maaşları %86,15 oranında artırılmıştır. Bu veriler, asgari ücrete yapılacak bir zammın emekli maaşlarına da benzer oranlarda yansıyabileceği beklentisini güçlendiriyor.

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