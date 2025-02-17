Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları 13 Gündür İptal Ediliyor

Kapadokya'da sıcak hava balonu turları 13 gündür olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. Yarın da iptaller sürecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:29
Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları 13 Gündür İptal Ediliyor

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları Olumsuz Hava Koşullarına Takıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, sıcak hava balonu turları ile ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Ancak son 13 gündür, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu popüler aktiviteler gerçekleştirilemiyor.

Kış mevsiminden kaynaklanan olumsuz hava şartları, bölgede hızlı bir şekilde etkili olmaya başladı. 5 Şubat'tan beri, rüzgar, yağış ve sis nedeniyle sıcak hava balonu turları sürekli erteleniyor. Bu durum, hem yerli hem de yabancı turistlerin, Kapadokya'nın benzersiz peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını gökyüzünden keşfetme imkanı bulmalarını engelliyor.

Bölgenin güzelliklerini havadan izlemek isteyen ziyaretçiler için vazgeçilmez olan bu turlar, yarın da yer yer hızlanması beklenen rüzgar etkisiyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü, hava koşullarının elverişli olması durumunda turlar için izin veriyor, fakat mevcut iklim şartları bu imkanı sağlamıyor.

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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Turları 13 Gündür İptal Ediliyor
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