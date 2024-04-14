ŞOK marketlerde indirim furyası başladı! Gitmeyen bin pişman olacak: ŞOK 14 Nisan kataloğu

ŞOK Market haftalık indirim listesini paylaştı! Birçok ürün fiyatı düştü! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET İNDİRİM LİSTESİ

Son dönemlerde market fiyatları günden güne artarken zincir marketlerin haftalık indirimleri de yoğun ilgi görüyor. ŞOK Market tarafından yapılan son duyuruya göre 13 Nisan haftasında markette indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları paylaşıldı. Markette indirimli satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;





Chantale Sabahlık 279 TL,

Fitilli Yüksek Bel Tayt 99,95 TL,

Spor Tayt 79,95 TL,

Slzanger Kadın / Erkek Ribanalı Eşofman Altı 299 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Esem Kız / Erkek Çocuk Işıklı Terlik 229 TL,

Kadın / Erkek Tek Bant Terlik 99,95 TL,

Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL,

2'li Erkek Çorap 29,95 TL,

2'li Kadın Çizgili Çorap 39,95 TL,

3'lü Desenli Kadın Çorap 59,95 TL,

3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL

Kum Boyama Seti 99,95 TL

Gokidy Mini Sürpriz Yumurta 24,95 TL,

Dönüşen Robot Arabalar 79,95 TL,

Sök-Tak İş Makineleri 59,95 TL,

Mini Kepçeli Traktör / Mini Kamyon 49,95 TL,

Hamburger ve Tatlı Tepsisi 69,95 TL,

Aksesuarlı Bebek Pet 99,95 TL

Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 59,95 TL