TCDD İŞKUR 780 İşçi Alımı: Kura 16 Aralık 2025'te

TCDD İŞKUR 780 Sürekli İşçi Alımı: Kura Tarihi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İŞKUR aracılığıyla yürüttüğü istihdam seferberliği kapsamında alacağı 780 sürekli işçi için başvuru sürecini tamamladı. Başvurular 7 Kasım tarihinde başlayıp 21 Kasım 2025 tarihinde sona erdi. Binlerce adayın beklediği noter huzurundaki kura çekimi için tarih açıklandı.

Kura Tarihi ve Saati

TCDD Genel Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından yapılan nihai plana göre, kura çekimi 16 Aralık 2025 tarihinde, saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kuraya ilişkin resmi açıklama doğrultusunda bu hafta içerisinde kura yapılmayacağı bildirildi.

Kura Sonuçları ve İsim Listesi

16 Aralık'ta yapılacak çekim sonucunda belirlenen Asıl ve Yedek aday listeleri, TCDD'nin resmi internet sitesi tcdd.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünden ilan edilecek. Sürecin şeffaflığı için tüm işlemler noter denetiminde yürütülecek.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

TCDD'nin personel alımında öncelik teknik kadrolara veriliyor. Toplam 780 kişilik istihdamın dağılımı şu şekilde planlandı:

346 işçi: Doğrudan noter kura çekimi ile belirlenecek.

434 işçi: Sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle seçilecek.

Alım yapılacak branşlar arasında demiryolu hattı bakım onarımcısı, mekanik vasıta tesis cihaz ve vinç operatörleri, kaynakçılar ve elektronik işçileri gibi teknik pozisyonlar bulunuyor.

Sözlü Sınav ve Evrak Kontrolleri

Kurada ismi Asıl olarak çıkan adaylar için süreç burada bitmiyor. Başvurulan pozisyonun şartlarını taşıyıp taşımadığı (öğrenim durumu, sertifika, yaş şartı vb.) detaylı şekilde kontrol edilecek. Evrak teslim tarihleri ve gerekli belgelerle ilgili duyurular, kura sonuçlarının hemen ardından TCDD tarafından ilan edilecek. Evraklarını eksiksiz teslim eden ve şartları sağlayan adaylar, sözlü sınav veya iş başı sürecine davet edilecek.