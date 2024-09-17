31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Tanıtıldı

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Tanıtımı Gerçekleştirildi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin tanıtım toplantısı, büyük ilgi topladı.

Başkan Zeydan Karalar: "Festival, Kentimiz ve Ülkemiz için Bir Marka"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantıda yaptığı konuşmada festivalin, hem Adana’nın hem de Türkiye’nin önemli bir marka değeri haline geldiğini vurguladı. Bu yıl düzenlenecek olan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın üstlenecek olması, festivalin görkemine görkem katacağını belirtti.

Menderes Samancılar: "Şiddete Dur" Teması Uluslararası Dikkat Çekiyor

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, bu yıl festivalin temasının "Şiddete dur" olduğunu ifade ederek, "Bugün Gazze’de yaşanan insan hakları ihlalleri karşısında biz de bu duruşu sergiliyoruz. Filistinli sinemacıların bu konuda bir direnişi var ve biz de onların yanında olduğumuzu belirtmek isteriz," dedi.

Samancılar, anma programı düzenleyerek hayatını kaybeden Adanalı sanatçıları onurlandırma niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Adana’da 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, sinema tutkunlarını bekliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesince 23-29 Eylül'de düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.