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6. Sufi Sinema Festivali Konya'da Devam Ediyor

Konya'da devam eden 6. Sufi Sinema Festivali, sinema ve tasavvufu bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 18:08
6. Sufi Sinema Festivali Konya'da Devam Ediyor

6. Sufi Sinema Festivali Konya'da

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla zengin bir programla seyirciyle buluşuyor.

Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında

Festival, Teşrif-i Mevlana etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve sinema, düşünce ile tasavvuf dünyasını bir araya getiriyor. Tasavvufun sinema aracılığıyla anlatıldığı bu etkinlik, sinemaseverler, yönetmenler ve genç sinemacıları Konya'da bir araya getiriyor.

Etkinlikler ve Gösterimler

Festival haftası boyunca tasavvufi ve manevi temaları odaklanan film gösterimleri, yönetmen, senarist ve yapımcılarla yapılan söyleşiler, atölye çalışmaları, paneller ve akademik oturumlar düzenleniyor.

Uluslararası Bilinirlik ve Hedefler

Uluslararası düzeyde bilinirliği artan Sufi Sinema Festivali, Türkiye’yi tasavvufi sinema ve düşünsel sinema alanında bir merkez haline getirmeyi, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye’nin sanat ve kültür alanındaki prestijini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bugünkü Etkinlikler

Festival kapsamında bugün Depo No: 4, Taşbina ve Mevlana Kültür Merkezi'nde; “Büyük Yolculuk”, “Bir Adam Yaratmak”, “Bağlılık”, “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, “Bir İbadet Olarak Sinema” gibi filmler gösterildi ve panel yapıldı. Ayrıca, Taşbina'da açılan Türk Sineması ve Konya Sinemasında Kullanılan Cihaz Aksesuar Sergisi, sinemaya ilgi duyanlar tarafından yoğun ilgiyle ziyaret ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel...

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen 6. Sufi Sinema Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Tasavvufun sinema yoluyla ifade bulduğu festival, sinemaseverleri, yönetmenleri ve genç sinemacıları Konya'da buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel...

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen 6. Sufi Sinema Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Tasavvufun sinema yoluyla ifade bulduğu festival, sinemaseverleri, yönetmenleri ve genç sinemacıları Konya'da buluşturuyor.

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