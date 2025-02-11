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8. Antalya Akra Caz Festivali, Mayıs'ta Başlıyor

Antalya'da caz ve dünya müziği tutkunlarını bir araya getirecek Akra Caz Festivali, 14-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:16
8. Antalya Akra Caz Festivali, Mayıs'ta Başlıyor

8. Antalya Akra Caz Festivali, Mayıs'ta Kapılarını Açıyor

Antalya Akra Caz Festivali, caz ve dünya müziğinin önde gelen sanatçılarını buluşturmak için 14-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl Akra Hotels tarafından düzenlenen festival, açık hava sahnesinde birçok ünlü ismi ağırlayacak.

Festival, İbrahim Maalouf ve The Trumpets of Michel-Ange konseriyle sahne alacak. Geleneksel cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziği performanslarının sergileneceği festivalde, 16 Mayıs'da Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio 'Akra Genç Caz' konserinde sahne alacak.

Festivalin bir diğer önemli günü 17 Mayıs olacak. Bu tarihte Grammy ödüllü gitarist ve multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu sanatseverlerle buluşacak. 21 Mayıs’da caz vokaliyle tanınan Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue performans sergileyecek. Ardından, 23 Mayıs'ta R&B, blues, pop ve cazı harmanlayan Melody Gardot sahnede olacak.

Festivalde ayrıca, 24 Mayıs’ta Afrika’nın ruhunu müziğine taşıyan Fatoumata Diawara performansıyla yer alacak. 28 Mayıs’ta ise dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman ve Moskova Caz Orkestrası sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Akra Caz Festivali, 30-31 Mayıs tarihlerinde piyanist ve besteci Fazıl Say’ın "Piyano başında 50 yıl" temalı özel konserleriyle sona erecek. Fazıl Say'a caz aranjmanlarında davulcu Ferit Odman eşlik edecek.

Akra Caz Festivali, caz tutkunları için müzik dolu bir Mayıs vaadediyor.

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