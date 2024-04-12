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81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

İŞKUR aracılığıyla yakın zamanda yapılan açıklamada 81 ilde 126 bin çalışanı işe alınacağı duyuruldu. Başvuruların nasıl gönderileceğine ilişkin talimatlar için haberimizin detaylarına bakabilirsiniz..

Yayın Tarihi: 12.04.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 21:53
81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

Duyuru Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinden yapıldı. Bakan Vedat Işıkhan da bu açıklamayı paylaşarak, son dönemde işe yerleştirme sayısında artış olmasına rağmen hala çok sayıda boş kontenjan bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, 81 ilin İşkur aracılığıyla işe alım yaptığını açıkladı ancak bazı pozisyonlar için ciddi bir yetenek sıkıntısı yaşandığını ve başvuruların devam edeceğini ifade ederken "2024 yılının ilk üç ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla  bin kişiye istihdam sağladık" dedi ve işe alımların devam edeceğini ekledi.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

'esube.iskur.gov.tr' ​​adresinde yayınlanan işe alım ilanlarına bakarsanız işe alımların çoğunun işçi olduğunu göreceksiniz. Daha sonra şirketin temizlik personeli, satış personeli vb. personelin yanı sıra güvenlik görevlilerini de işe aldığı ortaya çıktı. İŞKUR'da yayınlanan işe alım ve iş türlerine ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

Nasıl başvurulur?

İş ilanlarına başvuru esube.iskur.gov.tr ​​üzerinden veya İŞKUR Bölge Müdürlüğü aracılığıyla kabul edilmektedir. Başvurmak istiyorsanız lütfen öncelikle bu sayfayı ziyaret edin ve kayıt olun. Giriş yaptıktan sonra çıkan ekranda "İş ilanları" seçeneğine tıkladığınızda iş arama sayfasına yönlendirileceksiniz.

İş arama sayfasında "KARİYER" bölümüne başvurmak istediğiniz pozisyonu girin ve "ARA" butonuna tıklayarak iş bilgilerine gidin.

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81 ilde dev personel alımı! On binlerce kişi bu kadrolara istihdam edilecek

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