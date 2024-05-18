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A101 gıda ürünlerinde yine bomba indirimler yaptı! Gerçekten harca harca bitmiyor

Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden A101, merakla beklenen son kataloğunu yayınladı. Yeni yayınlanan kataloğa göre A101 bu hafta raflarında zeytinden salçaya, deterjandan saç düzelşetiricisine kadar çok sayıda indirimli ürün bulunduracak. Ayrıca valiz çeşitlerinde de indirim olacak.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 13:10
A101 gıda ürünlerinde yine bomba indirimler yaptı! Gerçekten harca harca bitmiyor

A101, tüketicilerin merakla bekledikleri on kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Neredeyse her hafta pek çok ürün çeşidinde indirim sunan A101, bu hafta da birbiri ardına indirimli ürünler açıkladı. Yeni yayınlanan kataloğa göre A101 bu hafta zeytin çeşitlerinde, salçalarda, deterjan çeşitlerinde ve valizde indirim yapacak. A101'in güncel ürün kataloğu şöyle;

A101 Yeni Güncel Ürünler Kataloğu 9 - 15 Mayıs 2024

A101 Yeni Güncel Ürünler Kataloğu 9 - 15 Mayıs 2024

A101 Yeni Güncel Ürünler Kataloğu 9 - 15 Mayıs 2024

A101 Yeni Güncel Ürünler Kataloğu 9 - 15 Mayıs 2024











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