A101 gıda ürünlerinde yine bomba indirimler yaptı! Gerçekten harca harca bitmiyor

A101, tüketicilerin merakla bekledikleri on kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Neredeyse her hafta pek çok ürün çeşidinde indirim sunan A101, bu hafta da birbiri ardına indirimli ürünler açıkladı. Yeni yayınlanan kataloğa göre A101 bu hafta zeytin çeşitlerinde, salçalarda, deterjan çeşitlerinde ve valizde indirim yapacak. A101'in güncel ürün kataloğu şöyle;

A101 Yeni Güncel Ürünler Kataloğu 9 - 15 Mayıs 2024



















































