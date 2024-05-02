A101 marketlerden kaçmaz fırsatlar! 10 TL üste alışverişte her şey yarı fiyatına satışta

A101 müşterilerinin yüzünü güldürdü! Birçok ürün indirime giriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 HAFTALIK İNDİRİMLERİ

Son dönemlerde raf fiyatları günden güne artarken zincir marketlerin haftalık kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Sevilen zincir marketlerden A101 tarafından yapılan duyuruya göre 3 Mayıs tarihinde markette geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 125

TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69,90 TL

Birşah Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 52 TL

Dana Kasap Sucuk 400 gr 149 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 800 gr 125 TL

Balparmak Balkovan Çiçek Balı 460 gr 119,50 TL

Lipton Demlik Poşet Çay 48'li 53,50 TL

Hayat Su 5 Litre 19,50 TL

Eti Çikolatalı Gofret Çeşitleri 6,50 TL

Oylum Gofret Çeşitleri 450 gr 29,90 TL

Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 64,75 TL

Tat Ketçap & Mayonez Seti 64,90 TL (10 TL üstü

alışverişlerde geçerli fiyat)

Papia Biocare 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 79 TL (10 TL

üstü alışverişlerde geçerli fiyat)