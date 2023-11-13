A101 ucuza iPhone 15 satıyor! Bayilerden ucuz fiyata yetişen alıyor

A101 marketi, bu hafta içinde iPhone 15 satışı yapacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti. iPhone 15'in Apple fiyatından daha uygun bir fiyatla satılacağı belirtilirken, A101'in genelde elektronikten temel tüketim malzemelerine kadar birçok üründe düzenlediği indirimleri içeren bir açıklama yapıldı. Market, 12 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak televizyon, tablet, bilgisayar gibi ürünlerde büyük indirimler uygulayacak. İşte detaylar...





İPHONE 15 APPLE FİYATINDAN DAHA UYGUN FİYATLA SATILACAK

iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip modeli, 47 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca, iPhone 11, Samsung Galaxy S22, Realme 9i, Redmi 12C gibi birçok telefon modelinin de indirimli fiyatlarla satılacağı belirtildi. Bunun yanında, tablet, akıllı telefon, notebook ve kulaklık gibi birçok üründe cazip fiyatlar sunulacak.

İndirimlerin sadece A101'in online sitesinde geçerli olacağı vurgulanırken, okuyucuların uygun fiyatlar hakkındaki düşüncelerini paylaşmaları istendi. A101'in geniş şube ağıyla Türkiye genelinde hizmet verdiği ve indirimleriyle milyonlarca kişiye hitap ettiği belirtilerek, indirimlerin online markette geçerli olacağına dikkat çekildi.

A101 marketi, Apple'ın yeni modeli iPhone 15'i Apple'ın fiyatından daha uygun bir fiyatla satışa sunarak büyük bir ilgi çekiyor. Herkesin hayali olan iPhone'ları daha erişilebilir kılan A101, bu hafta içinde televizyon, tablet, bilgisayar gibi birçok üründe büyük indirimler yapacağını açıkladı. 12 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak bu indirim kampanyası için son dakika açıklaması geldi.

A101, ülkemizin 81 ilinde ve neredeyse tüm ilçelerinde bulunan şubeleriyle milyonlarca kişiye hizmet veren bir market zinciridir. Yayınladığı son aktüel ürünler kataloğunda, özellikle dikkat çeken bir kampanya ile iPhone 15'i uygun fiyatlarla satışa sunacağını duyurdu. iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip modeli, 47.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bunun yanında iPhone 11, Samsung Galaxy S22, Realme 9i, Redmi 12C gibi birçok telefon modeli de indirimli fiyatlarla alıcı bulacak.

Ayrıca, A101'in kataloğunda yer alan diğer ürünler arasında Samsung Galaxy Tab Active 2 tablet, Hiking A43 akıllı telefon, Lenovo IdeaPad 1 Intel Celeron notebook, PHILIPS SHC52200 kablosuz kulak üstü TV kulaklığı, TOSHIBA 43LL3C63DT Full HD 43″ uydu alıcı smart LED TV gibi ürünler de çeşitli fiyatlarla satışa sunulacak.

Fiyatların uygunluğu konusunda okuyucuların görüşlerini almak amacıyla yapılan "Sizce bu fiyatlar uygun mu?" sorusuyla birlikte, indirimden faydalanmak isteyenlerin A101 online sitesini ziyaret etmeleri gerektiği belirtiliyor. Ancak bu özel satışların sadece online markette geçerli olacağı vurgulanarak, tüketicilere bu fırsatları kaçırmamaları hatırlatılıyor.