Abant'ta Nisan Ayında Yağan Kar, Doğaseverleri Büyüledi

Doğaseverler Abant'ta Kar Keyfi Yaşadı

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, nisan ayında yağan karın keyfini çıkarmak isteyenlerin akınına uğradı. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan bu eşsiz bölge, özellikle doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı, milli parka gelen ziyaretçilerin ilgisini artırdı. Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler, kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı Abant’ın doğal atmosferinde keyifli vakit geçirdi. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çekerek, kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Abant'ta Büyüyen Bir Yerel Gözüyle Otel çalışanı Mustafa Yaşa, bölge hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce nisan ayında böyle bir kar yağışı görmedim. Ocak ve şubatta yağmayan kar, şimdi nisan ayında yağdı," dedi. Yaşa, tatilcilerin bu beklenmedik kar yağışı karşısında hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadığını belirtti ve kar yağışının ardından Abant’a olan ilginin arttığını ifade etti.

Düzce'nin Yüksek Kesimlerinde de Kar Yağışı Etkili

Öte yandan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinin yüksek kesimlerinde de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Saçmalıpınar, Bakacak, Güzeldere, Çamlıbel, Muhapdede, Zekeriya ve Yunusefendi köylerini beyaz örtüyle kapladı. Bölgedeki köy yollarının Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlendiği ve şu anda kapalı yolun bulunmadığı bildirildi. Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan Yığılca ilçesi, havadan görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, nisan ayında yağan karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, nisan ayında yağan karın tadını çıkarmak isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.