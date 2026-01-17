Adana’da Babası Tarafından Öldürülen Ada ve Mert Altunbaş Yan Yana Toprağa Verildi

Adana'da babaları tarafından öldürülen Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş yan yana defnedildi; anne Gizem Deniz, ’Onları kimseye bırakmam’ diyerek tabutu taşıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:08
Adana’da Babası Tarafından Öldürülen Ada ve Mert Altunbaş Yan Yana Toprağa Verildi

Adana’da Babası Tarafından Öldürülen Ada ve Mert Altunbaş Yan Yana Toprağa Verildi

Anne Gizem Deniz, 'Onları kimseye bırakmam' diyerek acısını taşıdı

Adana’da 15 Ocak Perşembe gecesi meydana gelen olayda, Ada (8) ve Mert (6) Altunbaş babaları tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cenaze töreninde yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi’ndeki bir villada gerçekleşti. İddiaya göre, Sergen Altunbaş (34) ile 5 yıl boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Gizem Deniz evi terk etti; evine dönmemesi üzerine cinnet geçiren Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert’i tabanca ile vurdu, ardından aynı silahla kendisini de yaraladı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve çocukların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsilerin ardından kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tören sırasında anne Gizem Deniz'in ayakta durmakta güçlük çektiği, akrabaların tabut başında uzun süre ağladığı görüldü. Anne, evlatlarının tabutunu ’Onları kimseye bırakmam’ diyerek yakınlarıyla birlikte taşıdı.

Öte yandan, evlatlarını öldürüp canına kıyan Sergen Altunbaş'ın cenazesinin öğle namazını müteakip Hadırlı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

