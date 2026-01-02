Adana'da DNA Raporuna Rağmen Baba Kızını Nüfusa Geçiremiyor

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki Hasan Artınal, 2020'de birlikte yaşamaya başladığı 33 yaşındaki N.E. ile 2022'de ayrıldığını ve bu birliktelikten dünyaya gelen Masal isimli kızının soy bağında mağdur edildiğini öne sürdü.

Artınal, iddiasına göre çocuğun annesi, Masal'ı resmi nikâhlı olduğu M.Y. isimli kişinin üzerine kaydettirdi. Baba, bunun üzerine DNA testi yaptırdığını ve rapor sonucunda biyolojik babası olduğunun resmen belirlendiğini söyledi. Buna rağmen kızını nüfusuna kaydedemediğini belirtti.

Baba olayı anlattı

Hasan Artınal, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Ben bu kadınla 2020 yılında tanıştım. Bir çocuğumuz oldu. Ancak anne, çocuğumun soy bağını başka bir kişinin üzerine kayıt ettirdi. Bunun üzerine DNA testi yaptırdım ve çocuğun benden olduğu resmi olarak tespit edildi. İlgili tüm makamlara başvurmama rağmen bugüne kadar somut bir çözüme ulaşamadım. Anne, her seferinde çocuğu benden kaçırıyor ve açılan davaları da sürekli geri çekiyor. Şu an kızım 5 yaşında ve nerede olduğunu bilmiyorum."

Yasal hak talebi ve şiddet iddiası

Artınal, yetkililere çağrıda bulunarak tek isteğinin yasal haklarına kavuşmak olduğunu söyledi. Baba, kızının can güvenliğinin olmadığını ve eski eşinin çocuğa şiddet uyguladığını iddia etti; iddialar arasında kızının saçlarının kazıtılması da yer aldı.

Artınal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Benim tek isteğim, çocuğumun babası olarak kimlikte görünmek ve kızıma ulaşabilmek. Şu anda kızımın can güvenliği yok. Eski eşim çocuğuma şiddet uyguluyor. Kızımın saçlarını kazıtmış. Çocuklar çok korkmuş durumda. 5 yaşındaki çocuğum daha ’baba’ kelimesinin ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Ben sadece çocuğuma ulaşmak ve babası olarak yasal haklarımı kullanmak istiyorum"

