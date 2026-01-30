Adana'da Sağanak Hayatı Felç Etti: İtfaiye Mahsur Kalanları Kurtardı

Kent genelinde etkili olan yağış yolları kullanılamaz hale getirdi

Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, Adana'da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur sonucu birçok cadde ve sokak göle döndü, ulaşım aksadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından kent genelinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı; yollarda çok sayıda araç, su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi.

Araçlarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskınının yaşandığı noktalarda yoğun çalışma yürüttü ve araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti.

Bazı araçlar ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

