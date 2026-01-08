Adıyaman'da Kar Üzerinde Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi

Adıyaman'ın Koçali Köyü yakınlarındaki rakımı yüksek dağlarda, 1 metreyi aşan karda yiyecek arayan yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:36
Adıyaman'da Kar Üzerinde Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi

Adıyaman'da Kar Üzerinde Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi

Adıyaman'da, karla kaplı arazide bir arada hareket eden yaban keçileri havadan görüntülendi.

Görüntüler ve durum

Koçali Köyü yakınlarında ve rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri, yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Yiyecek bulmak için sürüler halinde ilerleyen hayvanlar, drone ile havadan kaydedildi. Onlarca yaban keçisinin, 1 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek aradığı görüldü.

Görüntüler, bölgedeki zorlu kış koşullarının yaban hayatı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

ADIYAMAN’DA YABAN KEÇİLERİ HAVADAN KAR ÜZERİNDE KALABALIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ.

ADIYAMAN’DA YABAN KEÇİLERİ HAVADAN KAR ÜZERİNDE KALABALIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ.

ADIYAMAN’DA YABAN KEÇİLERİ HAVADAN KAR ÜZERİNDE KALABALIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Fırtına: Baz İstasyonu ve Ağaç Devrildi
2
Seyitgazi'de 30 Metrelik Bayrak Direği Elektrik Tellerine Devrildi
3
Bilecik Pazaryeri'nde Fırtına: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
4
Tulpar Advance Up Hackathonu: ETÜ'de Yenilikçi Fikirler Kıyasıya Yarıştı
5
Erzurum Havalimanı 11 Ayda 1,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Körfez'de Şiddetli Fırtına: Çatılar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
7
Vali Hüseyin Aksoy'dan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na Veda Ziyareti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları