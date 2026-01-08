Adıyaman'da Kar Üzerinde Yaban Keçileri Drone ile Görüntülendi

Adıyaman'da, karla kaplı arazide bir arada hareket eden yaban keçileri havadan görüntülendi.

Görüntüler ve durum

Koçali Köyü yakınlarında ve rakımı yüksek dağlık bölgelerde yaşayan yaban keçileri, yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Yiyecek bulmak için sürüler halinde ilerleyen hayvanlar, drone ile havadan kaydedildi. Onlarca yaban keçisinin, 1 metreyi geçen kar kalınlığının olduğu yerlerden kayalık bölgelere giderek yiyecek aradığı görüldü.

Görüntüler, bölgedeki zorlu kış koşullarının yaban hayatı üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

