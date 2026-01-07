Ağrı Patnos'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün akşamdan bu sabaha süren kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü; soğuk hava etkisini sürdürürken çocuklar karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:25
İlçe beyaza büründü, günlük yaşam normale dönmeye çalışıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayıp bu sabah sona eren kar yağışı, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından sürücüler, araçlarını kardan çıkarmak için temizlik yaparken; ilçe sakinleri bir yandan günlük yaşamlarına dönmeye çalıştı.

Bu arada çocuklar ara sokaklarda kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. Çocuklar, "Arkadaşlarımızla kartopu oynuyor ve kardan adam yapıyoruz, çok mutluyuz" sözleriyle sevinçlerini dile getirdi.

Kayıtlarda, soğuk hava etkisini sürdürürken havadan kaydedilen görüntüler karla kaplanan Patnos’u gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

