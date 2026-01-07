Ağrı Patnos'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisi

İlçe beyaza büründü, günlük yaşam normale dönmeye çalışıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayıp bu sabah sona eren kar yağışı, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Kar yağışının ardından sürücüler, araçlarını kardan çıkarmak için temizlik yaparken; ilçe sakinleri bir yandan günlük yaşamlarına dönmeye çalıştı.

Bu arada çocuklar ara sokaklarda kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. Çocuklar, "Arkadaşlarımızla kartopu oynuyor ve kardan adam yapıyoruz, çok mutluyuz" sözleriyle sevinçlerini dile getirdi.

Kayıtlarda, soğuk hava etkisini sürdürürken havadan kaydedilen görüntüler karla kaplanan Patnos’u gözler önüne serdi.

AĞRI’NIN PATNOS İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN VE BU SABAH SONA EREN KAR YAĞIŞI, İLÇE GENELİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ.