Ahmet Yiğider'in 'Karınca Yuvası' Sergisi CerModern'de Açıldı

Ahmet Yiğider'in 'Karınca Yuvası' sergisi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 23 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:04
Ahmet Yiğider'in 'Karınca Yuvası' Sergisi CerModern'de Açıldı

Ahmet Yiğider'in 'Karınca Yuvası' Sergisi CerModern'de Açıldı

Sanat dünyasında yeni bir soluk getiren 'Karınca Yuvası' sergisi, başkentte sanatseverlerle buluştu. CerModern'in ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkileyici serginin küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener üstleniyor.

Sergide, metal ve bez kullanılarak üretilen dev boyutlu heykelin spiral planı içerisinde ziyaretçiler, karınca kokusunu alma fırsatı buluyor. Sanatçı Ahmet Yiğider, serginin açılışında yaptığı açıklamada, "Tabiat bize sonsuz bir keşif alanı veriyor. Keşfedilmiş çok şey var ama keşfedilmeye açık çok şey de var." dedi.

Yiğider, projenin yıllara yayılan zorlu bir süreç olduğunu ifade ederek, bu sergide kokuyla iletişim kuran bir canlı türü olan karıncaların etkileşimini insanlara sunmak istediğini açıkladı. Projenin bilimsel bir boyutu olduğuna da dikkat çeken sanatçı, karıncaların kokuyla kurduğu dilin insanlar tarafından hissedilmesine önem verdiklerini belirtti.

Karınca kokusunu elde etmek için çeşitli kimyasal metotlar kullandığını anlatan Yiğider, serginin ziyaretçilerin karıncalardaki etkileşimi anlamak için kıvılcım uyandırmasını umduğunu dile getirdi. "Ben sanatın önemli bir alanını, düşünmek üzerine varsayıyorum. Düşünmek ve farklı olanı düşünmek.” diyerek sanatın önemi vurgulandı.

'Karınca Yuvası' sergisi, 23 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Sanatçı Ahmet Yiğider'in "Karınca Yuvası" sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu. CerModern'in...

Sanatçı Ahmet Yiğider'in "Karınca Yuvası" sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu. CerModern'in ev sahipliğinde gerçekleşen ve küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği sergide, ziyaretçilere, metal ve bez kullanılarak üretilen dev boyutlu heykelin spiral planı içinde gezinirken karınca kokusunu alma olanağı sunuluyor.

Sanatçı Ahmet Yiğider'in "Karınca Yuvası" sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu. CerModern'in...

Sanatçı Ahmet Yiğider'in "Karınca Yuvası" sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu. CerModern'in ev sahipliğinde gerçekleşen ve küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener'in üstlendiği sergide, ziyaretçilere, metal ve bez kullanılarak üretilen dev boyutlu heykelin spiral planı içinde gezinirken karınca kokusunu alma olanağı sunuluyor.

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