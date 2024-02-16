Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok ilde personel alımı yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIĞA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyurulara göre 9 farklı şehirde KPSS puanı olmadan işçi ve KPSS puanıyla memur alımı yapılacak. Alımlar en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, TCK 53. madde kapsamında süresi geçmiş bile olsa kasten işlenmiş bir suç dolayısıyla bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış bile olsa devlet güvenliğine karşı,





anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum edilmemesi, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, kadroların özel şartlarını taşıyor olması şartları aranacak. Alımlar Çorum, Erzurum Pazaryolu, Van İpekyolu, Van Edremit, Bursa Yenişehir, Hakkari, İzmir Buca, Bolu Gerede, Diyarbakır Dicle, Kastamonu Cide illeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesine yapılacak.