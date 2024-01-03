Airfryer ile çıtır çıtır Kestane nasıl yapılır? 20 dakikada nefis Kestaneler!

Airfryer ile kestane yapmak hem kolay hem de lezzetli. Sadece kestane ve suya ihtiyacınız var. Airfryer, kestaneleri çıtır ve yumuşak yapıyor. Air Pro Cook’un Airfry modu ile 20 dakikada harika kestaneler hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Airfryer ile çıtır çıtır Kestane nasıl yapılır? 20 dakikada nefis Kestaneler!
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Airfryer’da Kestane nasıl yapılır?

Airfryer, kestane yapmak için harika bir yöntemdir. Airfryer ile kestaneler hem çıtır hem de yumuşak olur. Ayrıca, airfryer ile kestane yapmak oldukça kolay ve pratiktir. İşte airfryer’da kestane yapmanın adımları:

Airfryer ile çıtır çıtır Kestane nasıl yapılır? 20 dakikada nefis Kestaneler!

MALZEMELER:

  • 500 gr kestane
  • Su

YAPILIŞI:

  1. Kestanelerin bombeli kısımlarına, ortadan başlayarak uzun bir çizik atın. Bunu yapmak için keskin bir bıçak ve kesme tahtası kullanın.
  2. Çizik attığınız kestaneleri, soğuk suyla doldurduğunuz bir tencereye alın.
  3. Airfry'ın pişirme haznesine, kestanelerin düz kısımları alta gelecek şekilde dizin. Kestaneler tek kat olacak şekilde yerleştirin.
  4. Airfry modunu seçin ve sıcaklığı 190°C, süreyi 20 dakika olarak ayarlayın. Pişirme haznesine bir bardak sıcak su ekleyin ve pişirmeye başlayın.
  5. 10 dakika sonra, pişirme haznesini çıkarın ve kestaneleri iyice karıştırın. Haznede su bitmişse, yarım bardak daha sıcak su ilave edin ve pişirmeye devam edin.
  6. 5-10 dakika sonra, kestaneler pişmiş olacaktır. Pişirme haznesinden alın ve temiz bir bezle sarın.

Airfryer’da kestane tarifimiz hazır. Afiyet olsun!

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