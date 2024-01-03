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Airfryer ile çıtır çıtır Kestane nasıl yapılır? 20 dakikada nefis Kestaneler!

Airfryer ile çıtır çıtır Kestane nasıl yapılır? 20 dakikada nefis Kestaneler! Airfryer ile kestane yapmak hem kolay hem de lezzetli. Sadece kestane ve suya ihtiyacınız var. Airfryer, kestaneleri çıtır ve yumuşak yapıyor. Air Pro Cook’un Airfry modu ile 20 dakikada harika kestaneler hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!