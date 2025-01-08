AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

AJet'ten İndirimli Uçuş Fırsatı

Havacılık sektöründe önemli adımlarla ilerlemekte olan AJet, uçuş kapasitesini artırmak amacıyla yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Seyahat tutkunlarına özel olarak, 2025 yılının ilk çeyreğinde yolculuk yapmayı planlayanlar için büyük bir indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya Detayları

AJet, 329 TL artı KDV ile uçuş imkanı sağlayan bu kampanyayı başlattı. Ayrıca, 9 Euro artı vergiler ile yurt dışı uçuşları da yapılabiliyor. Kampanya, 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Seyahat Tarihleri ve Alım Şartları

Kampanya ile satın alınan biletlerle 3 Şubat – 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek. AJet’in resmi kanalları üzerinden alınabilecek bu biletler sınırlı sayıda olduğu için, yolcuların acele etmeleri öneriliyor. AJet.com, AJet Mobil Uygulaması veya çağrı merkezi ile iletişime geçerek bu avantajdan yararlanabilirsiniz.

Koltuk Sayısı ve Paket Seçenekleri

AJet, toplam 73 bin koltuk sunarak yolcularını bekliyor. İndirimli bilet almak isteyenler için farklı paket seçenekleri de mevcut. İki ayrı paketle, seyahatleri daha da cazip hale getirmek mümkün:

EcoJet Paket: Sadece 9 dolar farkla daha fazla esneklik sunuyor.

Sadece 9 dolar farkla daha fazla esneklik sunuyor. Flex Paket: 32 dolar farkla bilet değişikliği ve kesintili iade gibi avantajlardan yararlanma imkanı sağlıyor.

Bu kampanya, AJet’in sunduğu uygun fiyatlı seyahat anlayışının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Kaçırmamanız gereken bu fırsatla, seyahat planlarınıza yeni bir soluk katabilirsiniz.