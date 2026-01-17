Alaattin Karaca'nın 'Dünya Zirvelerinde 22 Yıl' yayımlandı

TDF eski başkanı Alaattin Karaca, 1997-2016 arasındaki yurtdışı tırmanışlarını 'Dünya Zirvelerinde 22 Yıl / Hafızalardan Silinmesin' adlı kitapta topladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:14
Türk dağcılığının uluslararası yolculuğu arşivlendi

Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) eski başkanı Alaattin Karaca, 22 yıllık yurtdışı dağcılık deneyimlerini kitaplaştırdı. 'Dünya Zirvelerinde 22 Yıl / Hafızalardan Silinmesin' adlı eser, geçtiğimiz günlerde Zafer Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitap, 1997-2016 yılları arasında federasyon başkanlığı döneminde düzenlenen yurtdışı tırmanışlarını kapsamlı biçimde ele alıyor. 'Dünya Zirvelerinde 22 Yıl'da, TDF organizasyonlarıyla gerçekleştirilen tüm yurtdışı faaliyetlere katılan sporcular, antrenörler ve teknik ekip üyelerinin isimleri yer aldı.

Eser, Türk dağcılığının dünya sahnesindeki gelişim ve başarılarını unutturmamayı, bu alana katkı sunanları onurlandırmayı amaçlıyor. Alaattin Karaca, çalışmayı tanıtırken şunları söyledi: 'Çalışma dönemimizde, Türk dağcılığının uluslararası alandaki başarısıyla gelişimini belgeleyen, emeği geçen tüm paydaşları kayıt altına alan önemli bir arşiv niteliği taşıyor. Kütüphanesinde Dünya Zirvelerinde 22 yıl kitabının bulunmasını isteyenler 0 532 433 61 45 numaralı telefona başvurabilir.'

Federasyon başkanlığı döneminde büyük dönüşümlere imza atan Karaca, dağcı sayısını 919’dan 39 bine, kulüp sayısını 25’ten 1060’a, aktif il sayısını 23’ten 81’e çıkararak TDF’ye veda etti. Karaca, daha önce ilk kitabı olan 'Tur Kayaklı Anılarım'ı yayımlamış; ardından Prof. Dr. Metin Karadağ tarafından kendisi hakkında 'Dağların Ruhu' adlı monografik bir eser hazırlanmıştı.

Alaattin Karaca son olarak, dağlara gönül verenlere armağan etmek üzere 'Dünya Zirvelerinde 22 Yıl / Hafızalardan Silinmesin' adlı kitabını okurlarla buluşturdu.

