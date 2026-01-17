Alanya'da 15 Yıldır Kayıp Dilek Başbağ İçin Gaiplik Süreci Başladı

Alanya'da 2010 yılında ailesiyle birlikte pikniğe gittiği sırada kaybolan zihinsel engelli Dilek Başbağ için, 15 yıl sonra gaiplik süreci başlatıldı. Başbağ, o dönemde 26 yaşındaydı ve 23 Mayıs 2010 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamıyor.

Mahkeme İlanı ve Süreç

Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yayımlanan ilanda, Başbağ hakkındaki arama çalışmalarına rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi. İlanda, Başbağ'ın hayatta olup olmadığına ilişkin bilgisi bulunanların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkemeye başvurmaları istendi. Ayrıca mahkemenin belirtilen süre içinde bilgi ya da başvuru olmaması halinde gaiplik kararı vereceği ifade edildi.

Ailenin Bekleyişi ve Çığlığı

Anne Durdane Başbağ (78), yıllardır süren belirsizlik içinde umutlarını yitirmediğini ve yaşadığı acıyı dile getirdi. Başbağ, kızını kaybettiği günden bu yana yaşadığı çaresizliği şöyle anlattı: "2010 yılında, pazar günü Oba Kızılcaşehir köyünde kızımı kaybettim. O günden sonra bir daha da bulamadık. Ne ölüsünü ne dirisini gören, bilen yok. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Dayanacak gücüm kalmadı."

Yetkililere başvurduğunu belirten anne, "Kaybolduktan sonra köy imamına ve belediyeye anons yaptırdım. Gören bilen çıkmadı. Benim kızım duman mı oldu, buhar mı oldu? Uçup gitti mi?" sözleriyle isyanını dile getirdi.

Başbağ, çevrede kızını gören ya da bilen birilerinin olduğuna inandığını söyleyerek, "Mutlaka benim kızımı gören bilen var ama söylemiyorlar. Söylemeyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yeterki kızım bulunsun, başka bir şey istemiyorum" çağrısında bulundu.

Haberde geçen verilere göre, kayboluşunun üzerinden 15 yıl 7 ay 26 gün geçen Dilek Başbağ için aile tarafından yapılan başvuru üzerine mahkeme ilana çıktı ve sürecin sonuçlanması bekleniyor.

