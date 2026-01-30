Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör Mahalle Ziyaretlerinde Vatandaşlarla Buluştu

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör mahalle ziyaretleriyle vatandaşlarla buluştu

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, düzenli olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Kemaliye, İsmetiye, Gülpınar ve Soğanlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde halkın sorun, talep ve önerileri yerinde dinlendi.

Vatandaşlarla yüz yüze görüşme

Kaymakam Güngör, mahalle ziyaretleri ve halk toplantılarının amacını, mahalle sakinlerinin istek, öneri ve şikâyetlerini aracısız biçimde ve doğrudan almak olarak açıkladı. Dile getirilen konuların ilgili kurumlarla değerlendirilip imkânlar dâhilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

"Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık"

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Güngör, "Sorunların çözümü konusunda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kapımız sizlere her zaman açık. Sizlerin taleplerini birinci ağızdan dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız" dedi.

Sorunlar yerinde dinleniyor, yerinde çözüm üretiliyor

Halk toplantılarının faydalı olduğunu ifade eden Kaymakam Güngör, sorunların yerinde tespit edilmesinin çözüm sürecini hızlandırdığını söyledi. Eğitim, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerine ilişkin talepler ve şikâyetler doğrudan kayıt altına alındı.

"Sorun oluşmadan önlem almak esas"

Kamu hizmetlerinde önceliklerinin sadece sorun çözmek değil, sorun oluşmadan önce tedbir almak olduğunu vurgulayan Güngör, devletin vatandaşının hizmetinde olmaya devam ettiğini ve önleyici tedbirlerin önemini dile getirdi.

Kurum temsilcileri ve muhtarlar da katıldı

Toplantılara Kaymakam Güngör'ün yanı sıra Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yalçın Gürenci, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar toplantılarda birebir söz alarak taleplerini iletti.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahalle sakinleri, Kaymakam Güngör'ün ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirterek bu tür toplantıların düzenli olarak sürdürülmesini istediklerini ifade etti.

Ziyaretler devam edecek

Kaymakamlık tarafından mahalle ziyaretleri ve halk toplantılarının program dâhilinde devam edeceği bildirildi.

VATANDAŞLARIN SORUN, TALEP VE ÖNERİLERİNİ YERİNDE DİNLEYEN ALAŞEHİR KAYMAKAMI ALPER FARUK GÜNGÖR, "KAPIMIZ VATANDAŞLARIMIZA HER ZAMAN AÇIK" DEDİ.