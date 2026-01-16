Aliağa'da Orman Şehitleri Anma: Lokma ve Fidan Dağıtımı

Aliağa'da orman şehitleri anma programıyla yad edildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele ederken görev başında hayatını kaybeden orman şehitleri için anma ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Program, şehitler anısına lokma dökülmesi ve fidan dağıtımıyla gerçekleşti.

Protokol katılımı ve etkinlik ayrıntıları

Etkinliği Aliağa Orman İşletme Şefliği organize etti. Aliağa Demokrasi Meydanında yapılan programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek orman varlığının korunması ve önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında ilçedeki yeşil dokuyu güçlendirmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla ağaç fidanları vatandaşlara teslim edildi. Özellikle karne heyecanı yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirilen Kızılçam ile Fıstıkçamı fidanı dağıtımı yoğun ilgi gördü.

Aliağa Orman Sefi Mustafa Aydınlı ise yaptığı açıklamada Yeşil vatanımızı korumaya çalışırken vefat eden şehitlerimizi rahmet veminnetle anıyoruz dedi.

Etkinlik, anma ile birlikte toplumda ağaçlandırma ve orman yangınlarına karşı bilinç oluşmasına katkı sağlamayı amaçladı.

