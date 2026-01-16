Aliağa'da Orman Şehitleri Anma: Lokma ve Fidan Dağıtımı

Aliağa'da orman yangınlarında hayatını kaybeden orman şehitleri lokma ve fidan dağıtımıyla anıldı; etkinlikte ağaçlandırma ve doğa bilinci vurgulandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:09
Aliağa'da Orman Şehitleri Anma: Lokma ve Fidan Dağıtımı

Aliağa'da orman şehitleri anma programıyla yad edildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele ederken görev başında hayatını kaybeden orman şehitleri için anma ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Program, şehitler anısına lokma dökülmesi ve fidan dağıtımıyla gerçekleşti.

Protokol katılımı ve etkinlik ayrıntıları

Etkinliği Aliağa Orman İşletme Şefliği organize etti. Aliağa Demokrasi Meydanında yapılan programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelerek orman varlığının korunması ve önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında ilçedeki yeşil dokuyu güçlendirmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla ağaç fidanları vatandaşlara teslim edildi. Özellikle karne heyecanı yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirilen Kızılçam ile Fıstıkçamı fidanı dağıtımı yoğun ilgi gördü.

Aliağa Orman Sefi Mustafa Aydınlı ise yaptığı açıklamada Yeşil vatanımızı korumaya çalışırken vefat eden şehitlerimizi rahmet veminnetle anıyoruz dedi.

Etkinlik, anma ile birlikte toplumda ağaçlandırma ve orman yangınlarına karşı bilinç oluşmasına katkı sağlamayı amaçladı.

ALİAĞA ‘DA ORMAN ŞEHİTLERİ YAD EDİLDİ, GELECEĞE NEFES OLACAK FİDANLAR DAĞITILDI

ALİAĞA ‘DA ORMAN ŞEHİTLERİ YAD EDİLDİ, GELECEĞE NEFES OLACAK FİDANLAR DAĞITILDI

ALİAĞA ‘DA ORMAN ŞEHİTLERİ YAD EDİLDİ, GELECEĞE NEFES OLACAK FİDANLAR DAĞITILDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Yetmez: Atilla Ayhan'dan Sürücülere Hayati Uyarılar
2
Karadenizli Zekası: Cebeli Köyünde 'V' Aparatıyla 6,5 km Yol Açıldı
3
Edirne'de Kar Yağışı: Selimiye Camii'de Görsel Şölen
4
Çorum’da "Anne Dostu Şehir" Çalıştayı Başladı
5
Erzurum'da Renkler Konseri: Sıtkı Sahil ve Kızı Dr. Derya Sahil Eroğlu Aynı Sahnede
6
Toprakkale'de Takdir Belgesine Ücretsiz Döner Sürprizi
7
Kumluca'da Yaralı Atmaca Tedavi Edilip Doğaya Bırakıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları