Amasya’da Kumru Çifti Balkon Camına Kışın Ortasında Yuva Kurdu

Amasya'da bir çift kumru kışın balkon camına yuva yaptı; Eftelioğlu ailesi kuşları rahatsız etmemek için camı kapatıp silmiyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:25
Amasya’da kumru çifti balkona kış yuvası kurdu

Amasya'nın Üçler Mahallesinde Ekim ayında bir binanın 2. katındaki dairenin balkonuna giren bir kumru çifti, balkon camının üstüne yuva yaptı. Ev sahipleri Huma ve Mehmet Eftelioğlu, sevimli misafirlerini rahatsız etmemek için balkon camını kapatmayıp silmeyi de bırakıyor.

4 aydır cam kapanmıyor

İlk etapta birkaç gün kalacaklarını düşündükleri kumru çiftinin yerleşmesiyle sürpriz uzadı; kuşlar yaklaşık 4 aydır balkonu mesken tutuyor. Gün içinde gökyüzünde süzülen ve akşamları yuvalarına dönen kumrular nedeniyle aile, balkonu kapatmama ve camı temizlememe kararı aldı.

Aileden duygusal açıklama

Ev sahibi Mehmet Eftelioğlu, "Kumru çifti misafirimiz olduğu için çok mutluyuz. Evimize huzur ve bereket getirdiklerine inanıyoruz. 2 evladımız vardı. Şimdi de çifte kumrumuz oldu" dedi. Aile, misafirlerini korumayı ve doğal yaşamı evlerinde ağırlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

