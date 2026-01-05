Ankara'da Alışılmadık Karar: Nafakayı Kadın Ödemek Zorunda Kaldı

Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 10 yıl evli kaldığı eşinden 2022 yılında anlaşmalı boşandıktan sonra eski eşine nafaka ödemek zorunda bırakıldı. İşsiz ve sağlık sorunları yaşayan Öz, yetkililerden yardım talep ediyor.

Boşanma ve mali tablo

Öz, ekonomik yetersizlik nedeniyle çocukların velayetini babaya verdiğini belirtti. Anneannesiyle yaşamaya başladığını, anneannesinin %82 engelli olduğunu ve maaşıyla geçindiklerini aktardı. Anneannesinin geçen yıl mart ayında vefat etmesiyle birlikte gelecek kaygılarının arttığını söyledi.

Eski eşinin kendisine açtığı nafaka davası sonucunda aylık 12 bin lira nafaka kararı çıktığını ve geçmişe dönük 9 aylık 100 bin lira alacak ile birlikte, avukat ve dosya masraflarıyla toplamda yaklaşık 150-200 bin lira ödeme yükü altına girdiğini ifade etti.

Şikâyet ve yardım talebi

Öz, davada yaşam şartlarının dikkate alınmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nafaka davasında yaşam şartlarımın dikkate alınmadığını düşünüyorum. Çünkü ben sobalı evde, sosyal yardımla geçinen bir insanım. Bana aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka ücreti ise 100 bin lira. Bunun içinde avukat parası, dosya parası ile yaklaşık 150-200 bin lira ödemem gereken bir tutar var."

Sağlık sorunları nedeniyle sürekli çalışamadığını aktaran Öz, "Ben devletin yardımlarıyla geçiniyorum. Kiramdan bile çok olan bir nafakayı nasıl ödeyebilirim ki? Nafakanın kalkmasına dair bir şey söylemiyorum ama benim ödeme gücüm buna yetmez. Şu an çalışmıyorum. Ameliyat olmam gereken sağlık problemlerim var. Bazen ev temizliğine gidiyorum. 2 gün işe gidiyorum, 3 gün gidemiyorum." dedi.

Velayet ve çözüm çağrısı

İki çocuğundan birinin Atipik Otizmli olduğunu belirten Öz, anlaşmalı boşanma anında birbirlerinden bir talepte bulunmadıklarını ve çocukların velayetini maddi sebeplerle babaya verdiklerini söyledi. Öz, yetkililere seslenerek yaşam koşullarının detaylı incelenmesini istedi ve şöyle konuştu: "Ben çocuklarıma bakmaya razıyım. Nafakayı versin bana, çocuklarıma kendim bakmak istiyorum."

Şengül Öz, üzerinde mal varlığı bulunmaması ve eşinin iyi ekonomik durumda olması nedeniyle kendisinin ağır bir maddi ve sağlık kaygısı yaşadığını vurguluyor; yetkililerden destek bekliyor.

