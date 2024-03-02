Ankara'nın bu mahallelerinde neredeyse kimse yok! Gerçeği öğrenenler şaşıp kalıyor

TÜİK, Ankara'nın kuytu köşelerindeki nüfusu inceledi: Yalnızca 14 kişi...

Ankara'nın göz alıcı 5 milyon 803 bin nüfusuna rağmen, şehrin gizemli köşelerinde sadece bir avuç insan var. Kalabalık ilçelerin gölgesinde kalan Çubuk, Kızılcahamam, Nallıhan ve Kalecik gibi yerlerde, insan sayısı 100'ün altına iniyor.





TÜİK'ın verilerine göre, başkentin 19 ilçesinde 139 mahallede 100'den az kişi yaşıyor. Ancak gerçekten dikkat çekenler, Çubuk'un Yazlıca Mahallesi, Kızılcahamam'ın Göl Mahallesi ve Nallıhan'daki Nebioğlu Mahallesi gibi sadece 14 kişinin yaşadığı mahalleler.





Buna ek olarak, Şereflikoçhisar'ın Çatçat Mahallesi, Kalecik'in Şeyhmahmut Mahallesi ve yine Kızılcahamam'ın Turnalı Mahallesi'nde 15 kişi, Beypazarı'nın Kurtkovan, Haymana'nın Cingirli ve Nallıhan'ın Kulu Mahalleleri'nde 20 kişi, Kızılcahamam'ın Üyücek Mahallesi'nde 24 kişi, Beypazarı'nın Geyikpınarı Mahallesi'nde 25 kişi, Kızılcahamam'ın Yukarıhüyük ve Nallıhan'ın Aşağıbağdere Mahallesi'nde 27 kişi, Kalecik'in Tilki Mahallesi'nde ise 29 kişi yaşıyor.





Şaşırtıcı bir şekilde, Çubuk'un Sele, Haymana'nın Devecipınarı ve Şereflikoçhisar'ın Yusufkuyusu Mahalleleri'nde nüfus sadece 31 kişi olarak belirtiliyor.





Ankara'nın bu gizemli köşelerinde, sessizlik hüküm sürüyor ve sadece bir avuç insanın varlığı şehrin yoğunluğu arasında gözden kaçıyor.