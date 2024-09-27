Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Hükümetin yanı sıra belediyeler tarafından da kadınlara verilen bir çok destek bulunuyor. Özellikle de annelere sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Belediyelerin sağladığı destekler ile alakalı açıklama gün gün kamuoyuna sunuluyor. Son olarak anneleri sevindiren gelişmede o belediyeye bağlı olan kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda belli başlı şartları sağlayan annelere anne kart verilecek ve bu kartg sayesinde ulaşım bedava seyredecek.

ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 0-5 yaş arası çocukları olan ihtiyaç sahibi annelere yönelik önemli bir projeye imza atarak, "Anne Kart" uygulamasını başlattı. Bu uygulama sayesinde, anneler toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Anne Kart Nedir ve Kimler Başvurabilir?

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek tarafından duyurulan kampanyada ihtiyaç sahibi annelere sunulacağı ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sağlayacağı ifade edildi. Manisa ilinde ikamet eden, 0-5 yaş arasında en az bir çocuğu olan ve belirlenen gelir kurallarını taşıyan her kadın anne kart başvurusu yapabilecek. Başvurular belediyeden bizzat alınacak.

ANNE KART BAŞVURUSU

Anne kart başvurusu için aşağıda geçen 2 başvuru yöntemi de kullanılacak.

1: Online Başvuru: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden açılan "Online Başvuru" sekmesi aracılığıyla başvuru formu doldurulabilir.

2: ÇÖZMER: 444 99 45 numaralı ÇÖZMER hattı üzerinden başvuru yapılabilir.

ANNELERİN SOSYAL HAYATA GWÇİŞİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni destek programı, sadece annelerin ulaşım masraflarını hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda onların sosyal hayata daha aktif katılımını da teşvik edeceği belirtimiş bulunuyor.

Yapılan başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınacak iken başvuruları olumlu sonuçlanan annelerin kartları, belirlenen süre içerisinde kendilerine ulaştırılacak.



