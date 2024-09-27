DOLAR
34,18 -0,14%
EURO
38,17 0,37%
ALTIN
2.928,59 0,15%
BITCOIN
2.243.687,55 -1,4%

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Hükümetin yanı sıra belediyeler tarafından da kadınlara verilen bir çok destek bulunuyor. Ö

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:14
Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Hükümetin yanı sıra belediyeler tarafından da kadınlara verilen bir çok destek bulunuyor. Özellikle de annelere sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Belediyelerin sağladığı destekler ile alakalı açıklama gün gün kamuoyuna sunuluyor. Son olarak anneleri sevindiren gelişmede o belediyeye bağlı olan kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda belli başlı şartları sağlayan annelere anne kart verilecek ve bu kartg sayesinde ulaşım bedava seyredecek.  

ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM 

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 0-5 yaş arası çocukları olan ihtiyaç sahibi annelere yönelik önemli bir projeye imza atarak, "Anne Kart" uygulamasını başlattı. Bu uygulama sayesinde, anneler toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek. 

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Anne Kart Nedir ve Kimler Başvurabilir? 

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek tarafından duyurulan kampanyada ihtiyaç sahibi annelere sunulacağı ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sağlayacağı ifade edildi. Manisa ilinde ikamet eden, 0-5 yaş arasında en az bir çocuğu olan ve belirlenen gelir kurallarını taşıyan her kadın anne kart başvurusu yapabilecek. Başvurular belediyeden bizzat alınacak. 

ANNE KART BAŞVURUSU 

Anne kart başvurusu için aşağıda geçen 2 başvuru yöntemi de kullanılacak. 

1: Online Başvuru: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden açılan "Online Başvuru" sekmesi aracılığıyla başvuru formu doldurulabilir. 

2: ÇÖZMER: 444 99 45 numaralı ÇÖZMER hattı üzerinden başvuru yapılabilir. 

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

ANNELERİN SOSYAL HAYATA GWÇİŞİ 

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu yeni destek programı,  sadece annelerin ulaşım masraflarını hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda onların sosyal hayata daha aktif katılımını da teşvik edeceği belirtimiş bulunuyor.  

Yapılan başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirmeye alınacak iken başvuruları olumlu sonuçlanan annelerin kartları, belirlenen süre içerisinde kendilerine ulaştırılacak. 

 

 

 


İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor
2
Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış
3
Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi
4
Süt Dilimi nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve malzemeleri
5
Tunceli'de Yaşlılara Doğayla Buluşma Fırsatı
6
Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor
7
Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta