Antalya'da Güneşin Dönüşü: Konyaaltı Sahili Bir Haftanın Ardından Doldu

Bir haftadır süren sağanak ve fırtınanın ardından Antalya'da güneş açtı; Konyaaltı Sahili'ne yerli ve yabancı ziyaretçiler akın etti, dedektörlerle kıymetli eşya arandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:03
Sağanak ve fırtınanın yerini güneş aldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından son bir haftada üç kez 'sarı kod' uyarısı yapılan ve geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağış ile fırtınanın etkisindeki turizm kenti Antalya’da, olumsuz hava şartları yerini güneşli havaya bıraktı.

Bir hafta aradan sonra ilk kez güneşin yüzünü gösterdiği kentte, kent sakinleri ve tatil için kente gelen yabancı turistler soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Günün erken saatlerinden itibaren sahil şeridinde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığı 17 derece ölçülen Antalya’da ziyaretçiler, dalgaların ve şehrin silüeti eşliğinde fotoğraf çekildi, sevdikleriyle sahilde oturmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar kıyafetleri ve mayolarıyla dalgaların arasına girerek denizin keyfini çıkardı.

Sahilde dikkat çeken bir diğer görüntü ise define avcılarıydı. Ellerinde dedektörler taşıyan kişiler, dalgaların sahile sürüklediği veya denizde düşürülen altın, gümüş ve para gibi kıymetli metal eşyaları aradı.

Güneşin dönmesiyle birlikte Antalya'da sahil yaşamı ve turizm hareketliliği yeniden canlanırken, yetkililer hava koşullarındaki değişikliklere karşı uyarıların takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

