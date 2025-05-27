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Antalya Şehir Tiyatroları 41. Yılda 75 Bin Seyirci Ağırladı

Antalya Şehir Tiyatroları, 41. yılına özel sahnelediği 268 oyunla yaklaşık 75 bin seyirciye ulaşarak kendi izleyici rekorunu kırdı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:35
Antalya Şehir Tiyatroları 41. Yılda 75 Bin Seyirci Ağırladı

Antalya Şehir Tiyatroları'ndan İzleyici Rekoru

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 2024-2025 sezonunda düzenlediği 268 oyunla yaklaşık 75 bin kişiye ulaşarak kendi izleyici rekorunu kırdı. Bu etkileyici başarı, 41. yıl final sezonu olarak sahnelenen 'Tiyatroname' ile taçlandırıldı.

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Genel Sanat Yönetmeni'nin Duygusal Konuşması

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, temsilin sonunda oyuncularla birlikte seyircileri selamladı. Konuşmasında, geçmişte yaşadıkları zorluklardan bahsederek gözyaşlarına hâkim olamayan Özgür, AŞT’nin geçmişten bugüne emeği geçenlere teşekkür etti.

Özgür, duygu yüklü ifadeleriyle, "Biz bir bayrağı devraldık. Bizden sonra da bu bayrağı arkadaşlarımız devralacaktır. Muhteşem bir tiyatroyuz. Türkiye'nin en teknik donanımlı tiyatro sahnesine sahibiz. Üç tane modern salonumuz var. Eskiden turnelere gitmek bizim için çok zordu, şimdi ise aynı gün üç farklı noktada oyun oynayabilecek güçteyiz," dedi.

Destek ve Gelecek Dilekleri

Özgür, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in destekleriyle AŞT’nin ilerleme kaydettiğini belirtti. "Alkışlarınız hiç susmasın, perdelerimiz hiç kapanmasın. Yeni sezonda buluşmak dileğiyle," ifadeleriyle konuşmasına son verdi.

41. yılında, yurt içi ve dışındaki birçok temsil, gösteri ve oyunla seyircisiyle buluşan AŞT, bu başarılı dönemi geride bıraktı ve yepyeni sezon için heyecanla hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yılı olan 2024-2025 sezonunda...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yılı olan 2024-2025 sezonunda sahnelediği 268 oyunla yaklaşık 75 bin kişiye ulaşarak kendi izleyici rekorunu kırdı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, açıklama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yılı olan 2024-2025 sezonunda...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), 41. yılı olan 2024-2025 sezonunda sahnelediği 268 oyunla yaklaşık 75 bin kişiye ulaşarak kendi izleyici rekorunu kırdı. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, açıklama yaptı.

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