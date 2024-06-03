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Aracını muayeneye götürecekler dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin

TÜVTÜRK, araç denetimleri konusunda önemli bir ikazda bulunarak, yalancı telefon numaraları ve web sitelerinin kullanımıyla ilgili tehlikelere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:42
Aracını muayeneye götürecekler dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin

Resmi bir duyuruda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayıyla TÜVTÜRK’ün, araç denetim hizmetlerinin yegane yasal sunucusu olduğu ifade edildi. Bu bağlamda, rezervasyon işlemlerinin yalnızca resmi web sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla yapılması gerektiği vurgulandı.

TÜVTÜRK

GÜVEN VE ERİŞİLEBİLİRLİK

E-devlet sistemi, araç muayene hizmetlerine erişim için bir yol olarak belirtildi. Ancak, rezervasyon yaparken, işlemlerin yalnızca resmi veya ücretli web siteleri üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. 

Sahte sitelerden ücret talep edenlere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

ARAÇ DENETİM İSTASYONU ÇALIŞANLARI

Araç Denetim İstasyonu’nun personeli, her türlü ticari veya mali baskıdan bağımsız olduğu ve denetim prosedürlerinin dış etkenlerden korunduğu belirtildi. Bu durum, araç sahiplerine güvenli bir denetim süreci sunulduğunu gösteriyor.

TÜVTÜRK HAKKINDA

TÜVTÜRK’ÜN ÖNEMLİ UYARISI

TÜVTÜRK’ün bu kritik uyarısıyla, araç sahipleri sahte sitelere ve numaralara karşı uyanık olmaları konusunda bilgilendirildi. Bu önlemler, araç denetim sürecinin güvenilirliğini artırmak için atılan önemli adımlar olarak kabul ediliyor.

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