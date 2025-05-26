Kandıra'da Mavi Bayraklı Plajlar Bayramda Misafirlerini Bekliyor

Kocaeli'nin Gözdesi Kandıra, Kurban Bayramı'na Hazır

Kocaeli'nin deniz turizmindeki parlayan yıldızı Kandıra, Kurban Bayramı tatili için rezervasyonlarda %55-60 oranına ulaştı. Mavi bayraklı plajlarıyla dikkat çeken Kandıra'da tatilcileri bekleyen pek çok konaklama tesisi mevcut.

Kandıra'daki Mavi Bayraklı Plajlar

Kandıra'da bulunan mavi bayraklı plajlar, tatilciler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Kefken, Kerpe, Cebeci, Bağırganlı, Babalı, Sarısu ve Seyrek gibi popüler bölgelerdeki plajlar, deniz severler için ideal bir rotadır. Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, bayram hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirterek, bu yıl %100 doluluk oranına ulaşmayı hedefliyor.

Hava Durumu ve Rezervasyonlar

Bayram tatili için rezervasyonlar hızla artarken, hava durumunun da etkili olması bekleniyor. Güneş, meteorolojik tahminlerin bayramda güzel havalar öngördüğünü ve bu durumun rezervasyonları artıracağını ifade etti.

Doğal ve Tarihi Güzellikler

Kandıra, ziyaretçilerine sunacağı doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle dikkat çekiyor. Pembe Kayalar, Kerpe'deki Kartal Kayaları gibi mekanlar ile Sardala Koyu ve Cennet Havuzu ziyaret edilmesi önerilen yerler arasında. Ayrıca, Kefken Adası'na yapılacak tekne turları ile Cenevizlilere ait tarihi kalıntılar da görülebilir.

Konaklama Fiyatları ve Düzenlemeler

Kandıra'daki konaklama fiyatları, tesisin konumuna göre değişiklik göstermekte. Apart tip işletmelerde gecelik konaklama fiyatları 3.000 - 6.000 lira arasında değişirken, otellerde ise 1.000 lira ile 3.000 lira arasında fiyatlar var. Ayrıca, izinsiz çadır ve karavan kampı kurulumu yasaklandı. Misafirlerin bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Tatilciler için Tavsiyeler

Özellikle bayram tatili için rezervasyonlarını erken yapan tatilcilerin yer bulma sorunuyla karşılaşmayacağı ifade ediliyor. Erdem Erday, Kefken'deki 110 yatak kapasiteli otelinin bayramda eğlenceli programlar sunacağını ve zengin kahvaltı hizmeti vereceğini belirtti. Tatilciler için en az bir hafta öncesinden rezervasyon yapmaları öneriliyor.

Karadeniz'de deniz turizminin gözde merkezlerinden Kandıra'da Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlar yüzde 55-60 seviyesine ulaşırken, mavi bayraklı plajlar turistleri bekliyor. Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de deniz turizminin gözde merkezlerinden Kandıra'da Kurban Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlar yüzde 55-60 seviyesine ulaşırken, mavi bayraklı plajlar turistleri bekliyor. Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.