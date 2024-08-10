Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Halkbank tarafından son dakika personel alım ilanı yayınlandı. Halkbank personel alımı detaylarında çeşitli kıdemlerde 510 personel alınacağı belirtildi. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Halkbank, 510 kişilik büyük bir personel alımı yapacağını açıklarken, başvuruda en dikkat çeken detay ise KPSS şartının aranmaması! Halkbank personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

3 KADRODA DEV ALIM

Halkbank tarafından personel alımı ile alakalı olarak detaylar oluşturuldu. 3 kadro dağılımının ise; müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi olduğu ifade edildi. Her kadro personelinin başvurabilmesi için belirlenen kadro kriterlerini sağlaması gerekliliği mevcut iken banka toplamda 510 personel alacak. Başvurular 28 Ağustos 2024'e kadar devam edecek.





KPSS YOK YAZILI OLACAK

Halk BAnkası personel alımı için KPSS şartı aranmasa da adaylar yazılı bir sınava tabi tutulacak. 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak sınav, Türkiye'nin 10 farklı ilinde gerçekleştirilecek. Sınavda başarılı olan adaylar mülakat aşamasına geçecek. Sınavlar: Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon illerinde gerçkeleştirilecek.

Halkbank Personel Alımı Başvuru ŞArtları

Halkbank’ın personel alımı için belirlediği genel başvuru şartları şunlardır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

4. Kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamak,

5. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık gibi suçlardan mahkûm olmamak.

Adayların, belirtilen şartları sağlamaları büyük önem taşıyor. Bu şartlar, kamu kurumlarında görev alacak personelin güvenilirliğini sağlamak amacıyla belirlendiği açıklanmış bulunuyor.