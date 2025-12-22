ASKON Başkanı Turan: Sarıkamış şehitlerini saygı ve rahmetle yâd ediyoruz

Turan'dan 111. yıl dönümü mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Sarıkamış Harekatı’nın 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Turan, vatan uğruna can veren kahramanların hatırasının yüreklerde yaşadığını vurguladı.

Mehmetçiğimiz, Sarıkamış’ta fedakârlığın en asil örneğini göstermiştir.

Başkan Turan mesajında, Sarıkamış’ın Türk toplumunu derinden etkileyen acı bir hatıra olduğunu belirtti. 22 Aralık 1914 - 05 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı'nı, memleketin dört bir yanından gelip kutsal bildikleri değerler uğruna canını feda eden Mehmetçiğin ölümsüzlük destanı olarak niteledi.

Mesajda, harekatın vatan için fedakârlığın, azmin ve kararlılığın göstergesi olduğu; zor hava koşullarında ve keskin ayazda, bedenleri buz tutmasına rağmen tereddüt etmeden mücadele eden askerlerin hatırasının milletin gönlünde hak ettikleri yeri aldığı ifade edildi. Turan, Sarıkamış’ta donarak şehit düşen 90 bin askerimizin şahadete erdiğini kaydetti.

Turan ayrıca, bu mücadele ve kahramanların cesaretinin bugüne büyük sorumluluklar yüklediğini söyleyerek, birlik ve beraberlik içinde vatan için çalışmanın önemine dikkat çekti. Mesajda, millet olarak kahramanların canlarıyla kurdukları vatanın mazlum ve masumların umudu olmaya devam ettiği vurgulandı.

Mesajın sonunda Turan, Millî Mücadele ruhunu dizeleriyle ölümsüzleştiren İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 89. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını belirtti. Ayrıca Enver Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Sarıkamış dahil yurdun her köşesinde kahramanlık gösterip tarihe adını yazdıran tüm şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyerek, şükran ve minnetle andığını ifade etti. Ruhlarının şad, mekanlarının cennet olması temennisinde bulundu.

