Tunceli, Kadına Yönelik Şiddette Ülkeye Örnek Oluyor

Tunceli, kadına yönelik şiddette örnek model haline geldi

Tunceli'de yürütülen kapsamlı eğitim ve koordinasyon çalışmaları kentte kadına yönelik şiddet vakalarında azalma sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, Tunceli'nin birçok ile örnek olabilecek bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Eğitim ve iş birliğiyle güçlenen mücadele

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, farkındalık ve önleyici faaliyetler binlerce kişiye ulaştı. Kamu personelinden üniversite öğrencilerine, mahalle buluşmalarından kolluk kuvvetleri ve baro ile yürütülen ortak çalışmalara kadar geniş bir alanda uygulanan faaliyetlerin kentteki etkisi vurgulandı. İl Müdürü Okan, bu çalışmaların toplumsal bilinci artırarak şiddeti engellemede etkili olduğunu aktardı.

Okan, yürütülen eğitimlerde 2 bin 780 kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiğini ve bu çabaların toplumsal farkındalığı yükselttiğini söyledi. Ayrıca kolluk birimleri ve baro ile yapılan ortak çalışmalarda savunuculuğun güçlendirildiği ifade edildi.

KADES ve hızlı müdahale başarıyı destekliyor

Okan, Tunceli'nin kadına değer veren ve kadını koruyan bir yapıya sahip olduğunu belirterek komşuların, esnafın ve yakın çevrenin olaylara müdahale ederek önleyici rol oynadığını anlattı. İl genelinde KADES uygulamasının aktif kullanıldığını belirten Okan, uygulama ile ihbar sonrası ortalama 3 dakika içinde polis müdahalesi sağlandığını aktardı.

Hedefleri hakkında bilgi veren Okan, ilk yıl içinde düşüş sağlandığını düşündüklerini, 2026'da kadına yönelik şiddeti iki haneye düşürmeyi ve sonraki yıl tek bir vakanın bile olmadığı bir Tunceli hedeflediklerini söyledi. Vatandaş, esnaf ve kadınların desteğiyle bu hedeflere ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer, Tunceli örneğinin diğer iller için yol gösterici olabileceğini ve toplumsal bilincin şiddetin önlenmesinde en güçlü koruyucu unsur olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

