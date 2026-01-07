ASKON Erzurum İlk Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi, Başkan Yavuz Selim Turan başkanlığında ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulundan önemli destek aldıklarını ifade eden Başkan Turan, Erzurum ticaretinde önemli adımlar atmak üzere bir yönetim kurulu kurduklarını belirtti.

Toplantı değerlendirmesi ve hedefler

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Başkan Turan, "ASKON Erzurum Şubesi olarak, kıymetli yönetim kurulu üyelerimizin güçlü destegi ile bir araya geldik. Çok sayıda ziyaret ve istişare sonucunda bir ekip kurarak arkadaşlarımıza önemli sorumluluklar verdik. Yönetimimizdeki her bir isim bizim için ayrı bir değer. Erzurum’un ticaret kültüründen güç alarak, geleceği birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Anadolu Aslanları İş Adamları Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Toplantımızda; üretim, girişimcilik ve bölgesel kalkınma odaklı yol haritamızı netleştirdik. Girişimcilik ve iş dünyası vizyonuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürerek, Türki Cumhuriyetler ile kurduğumuz temasın devamı olarak karşılıklı iş ziyaretlerimize başlayacağız. İş dünyası arasında köprü kurma hedefiyle önümüzdeki dönemde çeşitli proje ve organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz."

