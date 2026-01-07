ASKON Erzurum İlk Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

ASKON Erzurum Şubesi, Başkan Yavuz Selim Turan liderliğinde ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak üretim, girişimcilik ve bölgesel kalkınma odaklı yol haritasını belirledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:21
ASKON Erzurum İlk Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

ASKON Erzurum İlk Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şubesi, Başkan Yavuz Selim Turan başkanlığında ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulundan önemli destek aldıklarını ifade eden Başkan Turan, Erzurum ticaretinde önemli adımlar atmak üzere bir yönetim kurulu kurduklarını belirtti.

Toplantı değerlendirmesi ve hedefler

Toplantının verimli geçtiğini ifade eden Başkan Turan, "ASKON Erzurum Şubesi olarak, kıymetli yönetim kurulu üyelerimizin güçlü destegi ile bir araya geldik. Çok sayıda ziyaret ve istişare sonucunda bir ekip kurarak arkadaşlarımıza önemli sorumluluklar verdik. Yönetimimizdeki her bir isim bizim için ayrı bir değer. Erzurum’un ticaret kültüründen güç alarak, geleceği birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz. Anadolu Aslanları İş Adamları Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Toplantımızda; üretim, girişimcilik ve bölgesel kalkınma odaklı yol haritamızı netleştirdik. Girişimcilik ve iş dünyası vizyonuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürerek, Türki Cumhuriyetler ile kurduğumuz temasın devamı olarak karşılıklı iş ziyaretlerimize başlayacağız. İş dünyası arasında köprü kurma hedefiyle önümüzdeki dönemde çeşitli proje ve organizasyonlara imza atmayı hedefliyoruz."

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN BAŞKANLIĞINDA...

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN BAŞKANLIĞINDA YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI YAPTI.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN BAŞKANLIĞINDA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Su İsyanı: Elmadağ'da Kesinti ve Çamur Rengi Su
2
Macahel Geçidi'nde 10 Günlük Karla Mücadele ve Paletli Ambulans Operasyonu
3
Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
4
Elazığ'da 600 Parça Osmanlı Sıkma Kehribarı: 90 Bin Dolarlık Koleksiyon Tespih Oluyor
5
Solhan’da Kar Çilesi Devam Ediyor: Yollar Buz Tuttu
6
Oltu'da Kışla Canlanan Ayakkabı Tamircileri: Pençe ve Bot Talepleri Artıyor
7
Şırnak’ta Habur Çayı Dondu: Beytüşşebap’ta -15 dereceyle Buz Pistine Döndü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları