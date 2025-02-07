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Astana'da 950 Yılında 'Divanu Lugati't-Türk' Sergisi Açıldı

Kazakistan'da 'Divanu Lugati't-Türk' sözlüğünün 950. yılı anısına açılan sergi, Türk kültürünü tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:34
Astana'da 950 Yılında 'Divanu Lugati't-Türk' Sergisi Açıldı

Kazakistan'da 950. Yılında 'Divanu Lugati't-Türk' Sergisi

Kazakistan'ın başkenti Astana, tarihi bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı ve Türk dünyasının önemli eserlerinden biri olan 'Divanu Lugati't-Türk' sözlüğünün yazılışının 950. yılına özel olarak düzenlenen sergi, 'Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati't-Türk' başlığıyla ziyarete açıldı.

Serginin İçeriği ve Tasarımı

Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle Kazakistan Milli Müzesi'nde gerçekleştirilen sergide, eserin replikası yanı sıra, tarihi kökleri, içeriği ve serüveni hakkında zengin bilgiler sunuluyor. Ayrıca, Ezgi Karayel tarafından Orhun yazıtlarından esinlenerek tasarlanan özel kıyafetler de sergide yer almakta.

Açılış Töreninde Öne Çıkan Mesajlar

Açılış töreninde konuşan Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, eserin Türk dünyası için birleştirici bir rol oynadığını belirtirken, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da serginin birlik ve paylaşım açısından önemli olduğunu dile getirdi. Kapucu, “Sergi kapsamında 10 asır öncesinde hazırlanan bu eserden hala dersler çıkarabileceğimizi görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Eserin Zengin İçeriği

Türk Dünyası Vakfı Başkan Yardımcısı Osman Özsoy, eserin sadece kelimeler değil; Türklerin günlük hayatına ve coğrafyasına dair önemli bilgiler içerdiğini vurguladı. Ayrıca, eserde yaklaşık 250 atasözünün yer aldığını ve bunlardan 10'unun sergide tanıtıldığını belirtti.

Sergi Hakkında Bilgiler

Sergi, 23 Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kazakistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Aida Balayeva, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev gibi önemli isimlerin katılımıyla bir açılış gerçekleşti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lugati't-Türk" sözlüğünün yazılışının...

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lugati't-Türk" sözlüğünün yazılışının 950'nci yılına özel "Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati't-Türk" sergisi Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Vakfı iş birliğiyle Kazakistan Milli Müzesi'nde açıldı. Sergide, Divanu Lugati't-Türk'ün replikasının yanı sıra eserin tarihi, serüveni ve içeriğine dair bilgiler yer aldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lugati't-Türk" sözlüğünün yazılışının...

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lugati't-Türk" sözlüğünün yazılışının 950'nci yılına özel "Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati't-Türk" sergisi Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türk Dünyası Vakfı iş birliğiyle Kazakistan Milli Müzesi'nde açıldı. Sergide, Divanu Lugati't-Türk'ün replikasının yanı sıra eserin tarihi, serüveni ve içeriğine dair bilgiler yer aldı.

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