Ata Tohumu ile Üretilen Buğdaylar Tarihi Değirmende Öğütülüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 350 yıllık tarihi değirmen Halil Ayar tarafından yeniden hayat buldu. 12 yıl önce sadece duvarları kalan bu tarihi değirmeni satın alarak restore ettiren Ayar, ürettiği un ve unlu mamulleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Yıllarca sürücü kursu işletmeciliği yapan Halil Ayar (56), şehir hayatının baskısından kurtulmak için 2009'da dedesine ait değirmeni işletti. 2013 yılında Mustafakemalpaşa'nın Söğütalan Mahallesi'nde bulunan tarihi su değirmenini satın alarak restore etmek için kolları sıvadı. Değirmenin çarklarını tekrar döndürmek için ata tohumu buğdaylarla üretim yapma arayışına giren Ayar, bu süreçte 5 farklı ata tohumu tespit ettiklerini belirtti.

Ayar, bu özel tohumları yerel çiftçilere dağıtarak bölge ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti. Ailesiyle birlikte ürettiği unla ekmek, erişte ve tarhana gibi ürünler hazırlayarak Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

İstihdam ve Sürdürülebilir Tarım

Halil Ayar, değirmen işletmesinde 10 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Gıda Güvenliği Hareketi Derneği'nin destekleriyle ata tohumuna yöneldiklerini belirten Ayar, "Dedemin nasihatleri doğrultusunda bu tohumlara sahip çıkmaya karar verdim," dedi.

Değirmenin tarihine de dikkat çeken Ayar, "1863'te Ahmet Vefik Paşa döneminde kayıt altına alınmış bir tarihimiz var. Ahşap olan bu değirmeni restore ettirdim," dedi.

Doğal Üretim ve Aile Desteği

Üretim sürecinde kimyasal katkı kullanmadıklarını vurgulayan Ayar, "Kadınlar hamurhanemizde ürünleri işliyorlar. Fırınımızda kendi ekmeğimizi yapıyor, ürünlerimizi kargoyla tüm Türkiye'ye gönderiyoruz," diye ekledi.

Ayar, şehir hayatının stresinden uzak, doğayla iç içe yaşamanın keyfini çıkardıklarını aktarırken, çocuklarının da bu mesleği devam ettirecek olmasının kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, Türkiye'de bir su değirmenine ilk gıda üretim iznini aldığını ve diğer geleneksel değirmenlerin restore edilmesi için çeşitli desteklerde bulunduğunu belirtti.

Bursa'da 12 yıl önce sadece duvarları kalan tarihi değirmeni satın alarak yeniden ayağa kaldıran Halil Ayar, ailesiyle ürettiği un ve unlu mamulleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Bursa'da 12 yıl önce sadece duvarları kalan tarihi değirmeni satın alarak yeniden ayağa kaldıran Halil Ayar, ailesiyle ürettiği un ve unlu mamulleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.