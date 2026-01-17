Aydın'da 2026 Zararlı Mücadelesi: Akdeniz Meyve Sineği İçin Yol Haritası

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü ile 2026'da Akdeniz Meyve Sineği ve İncir Siyah Sineği'ne yönelik mücadele yol haritasını belirledi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:38
Bornova Enstitüsü ile kapsamlı değerlendirme yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılında tarımsal üretimi tehdit eden zararlılarla mücadele stratejilerini netleştirmek için İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarete Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ve konu sorumluları katıldı.

Enstitü yönetiminde Teyfik Turanlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve 2026 için hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Öncelik: Akdeniz Meyve Sineği ve İncir Siyah Sineği

Toplantıda özellikle Aydın’ın meyve üretimini olumsuz etkileyen Akdeniz Meyve Sineği ve İncir Siyah Sineği ile mücadele yöntemleri masaya yatırıldı. 2026 için uygulanacak mücadele stratejileri, teknik altyapı ihtiyaçları, eğitim gereksinimleri ve kurumlar arası iş birliği konularında yol haritası çizildi.

Program kapsamında Steril Böcek Üretim Merkezi de ziyaret edilerek, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerine ilişkin incelemeler gerçekleştirildi. Ayrıca sahada görev yapacak teknik personelin ihtiyaç duyduğu eğitimler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilimsel temelli mücadele vurgusu

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ürün kayıplarının önlenmesi adına bilimsel temelli mücadele çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. İl Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nün katkı ve destekleri için teşekkür etti.

