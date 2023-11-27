B sınıfı ehliyeti olana da olmayana da duyuruldu! Ehliyette sistem sil baştan değişiyor

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilmesine yönelik önemli bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu değişiklikle, Karayolları Trafik Kanunu'nda gerçekleştirilecek güncellemeler, sürücülerin motosiklet kullanımını kolaylaştıracak.

Ehliyet Sahiplerine Yeni Kullanım Alanı: 125 cc Motosikletler

B sınıfı ehliyet sahipleri için yapılan bu düzenleme ile 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma yetkisi kazanılacak. Bu kapsamda direksiyon eğitiminin yeni düzenlemeye dahil edilmesi planlanıyor. Eğitimini başarıyla tamamlayan sürücülerin sürücü belgeleri otomatik olarak güncellenecek.

Yeni Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

MOTOSİAD (Motosiklet Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, düzenlemelerin en geç yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini belirtiyor. Buna göre, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi, bu tarihten itibaren mümkün olacak.

Eğitim Şartı ve Akreditasyon Süreci

Yeni düzenleme ile birlikte direksiyon eğitimi alma zorunluluğu getirilecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan sürücülerin belgeleri otomatik olarak akredite edilecek. Bu değişiklikle birlikte sürücü kursları önemli bir rol oynayacak ve ehliyet sahipleri, 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi için belirli bir eğitim alacak.





Yaş Sınırı ve Geçerli Ehliyetler

Uygulamada henüz yaş sınırı belirlenmemiş olup, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca değerlendirilmektedir. Ancak, e-Ticaret kuruluşlarına kayıtlı sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı belirtiliyor. Şu anda B sınıfı ehliyet sahipleri 50 cc'ye kadar motosiklet kullanma yetkisine sahiptir.

Türkiye'de B sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Türkiye'de B sınıfı ehliyet almak için belirli bir süreç ve kriterler bulunmaktadır. İşte B sınıfı ehliyet almak için izlenmesi gereken genel adımlar...

Sürücü Kursuna Kayıt Olma:

Ehliyet almak isteyenler, bir sürücü kursuna kayıt olmalıdır. Bu kurslar, trafik kuralları, ilk yardım, araç kullanımı gibi konularda eğitim sağlar.

Sağlık Muayenesi:

Sürücü adayları, sürücü belgesi almadan önce bir sağlık muayenesinden geçmelidir. Bu muayene, sürücünün trafikte güvenli bir şekilde araç kullanabilmesi için önemlidir.

Teorik Eğitim ve Sınav:

Sürücü kursunda teorik eğitim alınır ve ardından yazılı sınav yapılır. Bu sınavı geçmek, pratik sürüş eğitimine geçiş için gereklidir.

Pratik Sürüş Eğitimi:

Teorik eğitimi tamamlayan sürücü adayları, pratik sürüş eğitimine başlarlar. Belirli bir sayıda saatlik sürüş eğitimi almak zorundadırlar.

Pratik Sürüş Sınavı:

Pratik sürüş eğitimini tamamlayan sürücü adayları, sürüş sınavına girmelidir. Bu sınavda, adayın trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanması beklenir.

Ehliyet Başvurusu:

Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan sürücü adayları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ehliyetlerini alabilirler.

Ehliyet Teslimi:

Başvuru sonrasında uygun görülen adaylar, ehliyetlerini teslim alabilirler. Artık B sınıfı ehliyet sahibi olarak otomobil kullanabilirler.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bu süreçte değişiklikler olabileceği için güncel bilgilere resmi sürücü kurslarından veya ilgili resmi kurumlardan ulaşmak önemlidir.